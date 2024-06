AVIS DE DECES - Madame Charlotte SEITZ

TOURNUS - CHALON-SUR-SAÔNE



« Ton souvenir sera toujours présent et restera à jamais gravé dans nos cœurs »

Alice, Bérénice et Maximilien DUMONT, ses enfants et leurs conjoints ;

Sacha et Clovis, ses petits-enfants ;

ainsi que tous les membres de sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Charlotte SEITZ

Ancienne Conseillère Municipale de Tournus et de Chalon Sur Saône

Ancienne Directrice d'Ecole Maternelle à Chalon Sur Saône

survenu à l'âge de 71 ans.

La cérémonie d'adieu sera célebrée ce jeudi 20 juin 2024, à 10h30 en l'Abbaye de Tournus.