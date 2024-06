AVIS DE DECES - Monsieur José DA SILVA

DEMIGNY



Pascale, son épouse ;

Terry et Stella, Rudy et Amina, Rusty et Catia, ses fils

et ses belles-filles ;

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur José DA SILVA

survenu le 13 juin 2024,

à l'aube de ses 75 ans.



La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 20 juin 2024, à 15 heures, en l'église de Demigny.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.