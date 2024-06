L’Amicale Boules invite l’école Berlioz à découvrir son sport

Durant une semaine les élèves de l’école Berlioz ont pu découvrir la pratique de plusieurs sports dans le cadre de la Semaine Olympique organisée par la direction de l’école et avec l’aide d’un jeune en Service Civique, Rayan Djemali, lequel a contacté plusieurs clubs de Chatenoy le Royal .

Ainsi et durant la semaine écoulé les élèves de CP à CM2 ont pu faire connaissance avec le tennis de table, le rugby, le volley Ball et les boules ( pétanque et lyonnaise).

Nous ferons un petit clin d’oeil à l’Amicale Boules de Chatenoy le royal, chère au Président Rebillard, qui avec son équipe de dévoués dirigeants et joueurs du club ont pu ainsi initier les jeunes enfants à la pratique du jeu de pétanque et du jeu à la lyonnaise.

Un moment sympathique ou chaque enfant a pu à pointer, tirer sous une forme pédagogique adaptée et encadrée par un agent de développement le la Ligue de Boules de Bourgogne Franche Comté.

Une bonne façon de faire découvrir les différents sports à des jeunes qui pourront à la rentrée 2024 s’inscrire dans les différentes écoles de chacune des disciplines ayant répondu à cette Semaine Olympique.

JC Reynaud