JAZZ A COUCHES – VENDREDI 5 JUILLET : La chanteuse américaine Robin McKelle rend hommage à Ella Fitzgerald

Admiratrice d’Ella Fitzgerald, Robin McKelle a choisi son moment : maturité, expérience de la vie, intelligence et choix judicieux du répertoire, pour se lancer dans ce qui est bien autre chose qu’un simple et sage hommage à la first Lady of jazz. Adroitement épaulée par son trio, ses Impressions possèdent chaleur et vélocité, douceur et tempérament – swing. Si Ella est tellement présente dans ce récital, c’est aussi parce que, sur scène, la chanteuse américaine en adopte toute la joie communicative. L’art de l’entertainment des grandes interprètes saute aux oreilles et aux yeux.

What she says : le quartet emmené par l’organiste

Caroline Schmid en lever de rideau



Cela tient à des déclics. Caroline Schmid assiste à un concert de Bojan Z. Elle s’ouvre au jazz. Pour la jeune pianiste et organiste, composer c’est tout d’abord une forme d’improvisation par amusement ; jusqu’à ce qu’Andy Emler lui fasse comprendre que les musiques improvisées ne tombent pas du ciel. C’est au contraire « quelque chose qui se travaille et qui n’est plus du hasard. » La liberté est à ce prix. Aujourd’hui, entrainant ses trois compagnons l’orgue de Caroline Schmid « embrasse le groove et embrase le jazz. Le plus religieux des instruments vrombit de joie païenne et la pulse soul-jazz des seventies ressuscite. » What she says...



Réservation des places sur

https://www.jazzacouches.fr/billetterie-en-ligne/