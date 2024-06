L’ASL Chatenoy le Royal Tennis de Table sur la bonne voie

L’assemblée générale 2023 avait vu la cessation de fonctions de dirigeants dévoués depuis de très nombreuses années. Une nouvelle équipe a donc repris les commandes de l’Association Sports et Loisirs de Chatenoy le Royal pour la seule activité restante à l’origine, le tennis de table.

C’était donc une première assemblée générale statutaire pour la co présidence de Stéphane Thévenot et Frédéric Gueugnaud, mais aussi pour la trésorière Cécile Gueugnaud et la secrétaire Delphine Loriot. Une Assemblée Générale ou siégeait Pascale Lepers et Henri Lombard, adjoints au maire; Daniel Rebillard, président de l’OMS et Jacques Brulé, désormais président d’Honneur du club.

De bons résultats d’ensemble

Comme toute réunion statutaire de ce type, un point est fait de la saison écoulée qu’il soit sportif ou financier. C’est le but des rapports moraux de la présidence et financier pour la trésorière.

De toute évidence l’ASL Chatenoy le Royal Tennis de Table ( c’est désormais l’identifiant officiel du club) est sur une bonne voie. Des résultats sportifs honorables pour les deux équipes engagées en départemental ou Régional, mais aussi en Vétéran tout comme en critérium individuel senior ou junior.

Sans oublier les finales par classement qui ont apporté de belles satisfactions ou encore des actions de formations à l’arbitrage régional ou de juge arbitre.

Des actions et des évènements

Outre la présence au Forum des associations; un gouter offert aux jeunes pour Noël; la traditionnelle galette des Rois du club; un tournoi interne ou un repas de fin de saison, l’ASL Tennis de Table a organisé les finales départementales par classement. Un évènement que le nouveau bureau avait décidé de relancer. De toute évidence cet évènement représente un important travail d’organisation et de réalisation que le nouveau bureau a su gérer de mains de maitres au regard des impressions laissées par les participants à l’issue de ce week-end sportif.

Des projets et perspectives

Bien évidemment le début de saison sera la présence au Forum des associations le dimanche 1er septembre au gymnase Alain Colas. Mais aussi les actions internes et traditionnelles qui dont la vie sportive et conviviale du club et la confirmation d’être les organisateurs des finales de classement 2025, la salle est déjà réservée.

Cependant le bureau va faire une action communication en imprimant des flyers qui seront distribués sur la commune à destination des habitants de tous âges désireux de pratiquer le tennis de table. Mais aussi en envisageant, sur le plan sportif, d’engager une 3e équipe en compétition au niveau départemental 4.

Du coté des moyens le club est à la recherche de partenaire pour éditer la plaquette de présentation tout en lançant une idée de dons sujets à défiscalisation, une idée a ne pas négliger au regard celles et ceux qui paient l’impôt sur le revenu.

Des soutiens officiels

Les félicitations ont été unanimes de la part des officiels présents.

Le président de l’Office Municipal des Sports a dit toute sa satisfaction d’avoir vu la disponibilité des autres associations sportives pour apporter une aide à l’organisation des finales par classement « Ce type d’échange est très valorisant et permet ainsi de mieux se connaître humainement. » a souligné le président Rebillard.

De son coté Pascale Lepers a dit toute sa satisfaction d’être aux cotés de l’ASL pour cette assemblée générale, en félicitant l’équipe dirigeante pour ce qui a été fait au cours de cette saison.

Quant à l’adjoint aux sports, Henri Lombard, il a fait un constat évident : la réussite de la nouvelle équipe dirigeante pour cette première année « Elle est dans la suite des années de vos prédécesseurs. Un bravo pour la tenue de vos comptes mais aussi pour le secrétariat. Un seul petit regret la difficulté rencontrée pour votre école de tennis de table, mais je crois comprendre que vous avez l’intention de vouloir la développer en allant vers le jeunes, c’est pour cela aussi que la Municipalité vous aident dans votre dynamisme. »

