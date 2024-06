Prévue pour l’automne, la future chambre funéraire Guillon prend forme

La future chambre funéraire Guillon se distingue de tout ce qui existe par son ambition de proposer un environnement apaisant et fonctionnel à la fois.

Arnaud et Clément Guillon, initiateurs de ce projet, ont mis un point d’honneur à imaginer un lieu qui corresponde au mieux aux attentes et aux besoins des familles, dans des moments particulièrement difficiles.

Se réunir pour rendre hommage

Un seul lieu, des espaces dédiés à chaque moment de l’hommage rendu aux défunts.

Le recueillement dans l’intimité. Cinq salons offriront une atmosphère intime et sereine, permettant aux proches de se réunir en toute tranquillité pour rendre hommage à leurs défunts.

La cérémonie civile ou religieuse, selon le choix des familles. La chambre funéraire Guillon disposera d’une grande salle de cérémonie omni culte. Dotée d’équipements modernes et d’une acoustique soignée, la salle de cérémonie offrira un cadre digne et respectueux pour célébrer la mémoire des défunts.

Un moment de partage. À proximité, une salle de réception permettra aux familles de se retrouver après les cérémonies pour un moment de partage et de réconfort. Dans ces moments de deuil, pouvoir se rassembler dans un lieu adapté et convivial est essentiel pour le soutien mutuel et le partage des souvenirs.

Une grande salle d’exposition

Une des caractéristiques majeures de la chambre funéraire Guillon sera sa grande salle d’exposition. Cet espace permettra de présenter divers articles funéraires, des cercueils aux urnes en passant par des éléments de personnalisation. Les familles pourront ainsi choisir des objets significatifs qui respectent les volontés du défunt et reflètent sa personnalité. Cette salle d’exposition vise à faciliter les démarches et les choix des familles en leur offrant un large éventail d’options dans un seul et même lieu.

Une conception axée sur les besoins des familles

75 ans d’expérience dans le domaine funéraire ont permis à l’entreprise familiale Pompes Funèbres Guillon de comprendre les enjeux et les attentes des familles en deuil. En concevant cet espace, ils souhaitent créer un lieu où les familles se sentent accueillies et soutenues, un endroit où elles peuvent vivre leur deuil de la manière la plus apaisée possible.

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

Contact :

Espace funéraire GUILLON

À Chalon-sur-Saône : 60, av. Boucicaut

Tél. : 03 85 48 29 37 (permanence 7 J/7 – 24 h/24, y compris dimanche et jours fériés)

Site : https://www.pfguillon.com/