Les peluches du Réconfort : la sixième journée avait mal commencé…

Samedi matin, Charly Durand et Aurore Borel sont partis de Joigny avec une mauvaise surprise : une crevaison sur le vélo d'Aurore. Aussitôt vu, aussitôt réparé par le mécanicien Charly ! Ils ont repris finalement la route à 9 heures et ont rejoint la piste cyclable longeant le canal de Bourgogne. Ils ont roulé plutôt bien dans ce beau paysage et avec le soleil. Il y avait un peu de vent mais sans trop de gêne. Après une bonne partie de l'étape avalée à un rythme soutenu, l’heure était à la pause repas : pas de resto pour ce midi mais un pique-nique sur un petit muret sous le soleil. Charly Durand et Aurore Borel sont arrivés à 16 heures à Montbard chez Jean-Michel, où ils ont rencontré aussi Richard - accompagné par son fils Robin âgé de 4 ans - , le président du rotary-club local, qui les a accueilli pour cette fin d'étape. Dimanche, un parcours de 141 km les a menés à Chalon, leur ville d'origine, où une petite réception à l'héliport de Champforgeuil était prévue.

Gabriel-Henri THEULOT