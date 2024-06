AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BUATOIS

TOURNUS



Madame Bernadette Buatois, son épouse ;

Damien, Florent, Marielle et Olivier, ses enfants et leurs conjoints ;

Willy, Léa, Edgard, Robin, Chloé, Juliette, Matti, Salomé, ses petits-enfants ;

Axel, son arrière-petit-fils ;

Michel, son frère et Albanne,

sa sœur ;

ainsi que tous les membres de la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BUATOIS

Ancien maire de Tournus,

conseiller général honoraire du département de Saône-et-Loire

survenu à l'âge de 85 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 22 juin à 10h30 en l'abbaye de Tournus.

En lieu et place de fleurs, une urne sera mise à disposition au profit de l'association

« Économie, solidarité et partage » de Tournus, association dans laquelle

M. Buatois était très investi.

Un registre à signature tiendra lieu uniquement pour recueillir vos condoléances.