"Prenez vous aux jeux" - le clin d'oeil d'info-chalon.com

Le rendez-vous sportif porté par la ville de Chalon et le Grand Chalon a été particulièrement plébiscité.

Petits et grands ont répondu à l'appel lancé par la ville de Chalon sur Saône et le Grand Chalon, la semaine dernière. Un moment qui restera dans les annales des événements sportifs chalonnais, et qu'on espère bien voir prospérer au fil des ans. L'occasion de féliciter encore le service des sports de la ville de Chalon pour tout le travail réalisé au cours de ces jours "Prenez vous aux jeux".

L.G