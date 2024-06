L’éco-pâturage à Granges vers une gestion durable des espaces verts

Dès le début de son mandat, le Conseil municipal de Granges s’est engagé dans un programme ambitieux de transformation de la commune. Chaque opération réalisée est abordée en prenant en compte les enjeux de la transition énergétique et environnementale.

La politique de gestion et d’aménagement des espaces communaux est réalisée avec la volonté constante de favoriser et préserver la biodiversité ainsi que les particularités du territoire et son équilibre naturel.

Grâce à ses engagements et actions, la commune de Granges est labélisée depuis décembre 2023 « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN). Elle a également une connaissance affinée de sa faune et sa flore grâce à la réalisation de son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) achevé en décembre 2023.

Dans la suite logique de ses actions et dans le cadre de la stratégie communale de gestion de la végétation, la commune de Granges a eu la volonté de pratiquer le pastoralisme (éco pâturage) sur 5 parcelles communales actuellement tondues, broyées ou fauchées et représentant 23 400 m2 de surface de pâtures pour 40 moutons Ouessant.

Cette technique douce de gestion des espaces verts présentes des avantages indéniables :

- Respect de la biodiversité : Les déjections inodores des animaux placés fertilisent le terrain et favorisent ainsi la biodiversité. Les insectes coprophages dégradent la matière organique, puis sont consommés par les oiseaux,

c’est la chaîne alimentaire naturelle.

- Préservation et protection d’une race rustique française (Le mouton Ouessant),

- Surpression de la production et l'évacuation de déchets verts

- Arrêt de l’utilisation d’engins mécaniques motorisés.

- Sensibilisation du public : excellent moyen de sensibilisation aux pratiques de gestion durable et à la protection de l’environnement.

Plusieurs temps forts seront animés chaque année : Les naissances au printemps, la tonte annuelle, la journée pédagogique avec les écoles et établissements accueillants du jeune public du territoire.

Les parcelles concernées sont les suivantes :

- Les 2 lagunes communales du Bourg et des Ponts,

- Un fond de parcelle dans le secteur résidentiel de rue de la Tuilerie à proximité immédiate d’un lieu d’accueil de

jeunes enfants,

- Une parcelle en limite de l’aire de jeux (citystade),

- Une parcelle récemment acquise au cœur du Bourg.

Le conseil municipal a confié à Corentin Chapey – Entreprise éco-pâturage de la Bellevelle à Saint Martin la Patrouille, l’installation et la gestion des troupeaux.