AVIS DE DECES - Monsieur Giovanni DE MATTEIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Marie-Thérèse DE MATTEIS,

son épouse ;

Joëlle DE MATTEIS,

Luana DE MATTEIS,

Valentin et Cécile DE MATTEIS,

Walter et Laurence DE MATTEIS,

Rodolphe et Nathalie DE MATTEIS,

sa fille, ses fils et ses belles-filles ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

et toute sa famille d'Italie,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Giovanni DE MATTEIS

survenu le 13 juin 2024,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le vendredi 21 juin 2024 à 10h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son fils

Lucien

décédé en 2018.