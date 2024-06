JAZZ A COUCHES – VENDREDI 6 JUILLET : Le percussionniste- batteur Trilok Gurtu revient enflammer la scène de Couches

Caractéristiques de la musique indienne, les tablas sont installés aux côtés de la batterie. Ils voisinent une série d’instruments des plus hétéroclites ; certains de ses éléments semblent tout droit sortis d’une quincaillerie. Ils entourent Trilok Gurtu, batteur, percussionniste, bruiteur, bricoleur et scateur, et disent combien ce musicien natif de Bombay, fils d’un joueur de sitar et d’une chanteuse, est riche d’un imaginaire musical qui a brassé musique indienne, jazz, funk, et d’autres musiques provenant de tous les continents. Parmi les grands solistes avec qui Trilok Gurtu a joué, se trouvent Don Cherry, Jan Garbarek, John McLaughlin, Joe Zawinul, Pat Metheny, Michel Portal, Salif Keita...



Le quartet qui va se présenter laisse notamment augurer de l’interprétation de compositions dédiées par le percussionniste indien aux trompettistes Don Cherry, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Paolo Fresu. Trilok Gurtu se produit pour la troisième fois (1999 et 2003) sur la scène de Couches.

Hymnes à l’amour dans le cadre du concert Jazzadugoût à 16h30 avec Christophe Monniot et Didier Ithursarry



CHRISTOPHE MONNIOT ET DIDIER ITHURSARRY

Ce qui reste présent à l’esprit chez beaucoup, c’est cette chanson fétiche du répertoire français, avec la voix de la Môme Moineau. Mais un adroit pluriel invite à s’en détourner. Sans compter qu’après trois ans de réflexion (2018, 2021), un second recueil d’Hymnes s’accorde une deuxième chance. Voilà donc un titre à s’échanger des notes d’oiseau. Dans leurs propres compositions, plus quelques joyaux empruntés, cet « allumé du dépliant », Didier Ithursarry, et ce « virtuose éblouissant au phrasé sensible, à la sonorité à nulle autre pareille* », Christophe Monniot, battent malicieusement les cartes du tendre sentiment.

Dans le Jazzadugoût que le Festival leur consacre, tout est affaire d’accords inattendus. Le vignoble du Couchois a les siens.



*Ainsi désignés par le grand bandonéiste Marc Perrone.

