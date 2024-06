Journée olympique et paralympique : près de 300 collégiens maraîchers ont participé à leurs JO ce vendredi

Ce vendredi 21 juin, le Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS) de Saône et Loire avait choisi la commune de Saint-Marcel pour organiser une journée dédiée aux JO.

Un hasard ? Sûrement pas, quand on sait que les maraîchers ont été élus ville la plus sportive de Saône et Loire en fin d’année dernière. (Catégorie de moins de 9000 habitants).

Sous la houlette de Philippe Perreau, responsable du service sport et éducation de la commune et de la principale du collège, Catherine Battard, 280 élèves de 6ème et 4ème ont donc pu vivre une journée olympique !

La météo, une habitude maintenant, est venue quelque peu perturbée le programme mais grâce aux nombreux complexes sportifs de la ville de Saint-Marcel, le planning a quasiment pu être respecté en totalité.

La matinée a commencé par la cérémonie d’ouverture au sein du dojo Novak et animée par Joël Coffard, membre du CDOS 71.

Ainsi, Samson, Cheryne et Kilian, trois collégiens sélectionnés par leurs professeurs, ont respectivement pu hisser le drapeau olympique pour le premier et tenir la flamme pour les deux autres.

Ensuite, tout au long de la journée, les élèves, répartis en équipe représentant un pays, ont pu s’affronter sur différentes disciplines olympiques.

Pour le déjeuner, l’ensemble des participants et des organisations ont déjeuné ensemble au Collège Vivant Denon.

À la fin, pas de médailles distribuées, le but de cette journée consistait simplement à passer une bonne journée autour des valeurs sportives des JO.

Pour en voir plus, rendez-vous ici.

Amandine Cerrone.