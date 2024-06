L’Association MultiGym Châtenoy-le-Royal tient sa 49ème Assemblée Générale

Mercredi 19 juin 2024 : C’est en présence d’une centaine d’adhérents, de Vincent BERGERET, maire de Châtenoy-le-Royal et de deux adjoints, Mme Pascale LEPERS, Adjointe chargée de la vie associative et M. Henri LOMBARD, Adjoint aux affaires sportives, que l’association MultiGym a tenu sa 49ème Assemblée Générale dans la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal.



« 389 adhérents, 12 activités sportives différentes par semaine et 845 créneaux horaires dans l’année ont fait de 2023-2024 l’une des plus belles saisons de notre association » a commenté Marie-Odile NODET, Présidente de l'association. « Merci à tous les adhérents, aux 11 animatrices et animateurs et à mon Comité pour m’avoir soutenu dans ma première année de présidence » a-t-elle ajouté.

« L’association MultiGym se compose de 355 femmes et 34 hommes de 14 à 93 ans. La moyenne d’âge des femmes est de 58 ans et celle des hommes de 64 ans. Les adhérents habitent majoritairement à Châtenoy, 228, pour 161 hors commune et il y a eu 120 nouvelles adhésions cette année » précise-t-elle pour résumer en quelques chiffres la saison qui se termine.

La Présidente a aussi souligné son attachement à la place que doit occuper MultiGym dans la vie locale et son environnement caritatif de proximité. Il a été proposé aux adhérents de participer à plusieurs manifestations comme le Forum des associations, la Marche Rose, la Banque Alimentaire ou encore la Journée Citoyenne de Châtenoy-le-Royal. De nombreux adhérents ont répondu présents à toutes ses invitations tout au long de l’année.

Le temps en venu maintenant de présenter la nouvelle saison 2024-2025 et ses nouveautés.

Face au nombre grandissant des adhérents, l’association proposera l’année prochaine trois nouvelles activités : un cours sénior supplémentaire, un cours de Pilates et un cours de Pilates doux.

Les autres activités comme le Renforcement Musculaire, la Zumba, la Cardio Danse, le Postural Ball, la Gymnastique Senior, la Danse Country, la Randonnée Sportive, le Yoga, le Yoga doux et la Sophrologie seront inchangées.

Notons également que l’association a choisi de ne pas augmenter ses tarifs pour souligner sa volonté d’être accessible au plus grand nombre.



Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 19 août 2024 sur le site de l’association : http://multigymchatenoyleroyal.wifeo.com/

Et encore une nouveauté, il sera possible de s’inscrire et de régler sa cotisation totalement en ligne. La grille des activités 2024-2025 et toutes les informations sont déjà disponibles sur le site de l’association.

De plus, MultiGym sera présent au Forum des Associations de Châtenoy-le-Royal le dimanche 1er septembre 2024 de 11h00 à 17h00 au gymnase Alain Colas et 6 permanences seront tenues la semaine suivante : lundi 2, mercredi 4 et vendredi 6 septembre avec deux créneaux chaque jour : 10h00-12h00 et 18h00-20h00.

En fin de cette Assemblée Générale, Vincent BERGERET a pris la parole pour souligner la progression remarquable de l’association ces dernières années et sa place très importante dans la vie associative et sportive dans sa commune. Il a remercié les bénévoles du Bureau et du Comité qui animent de façon très dynamique l’association MultiGym et l’a assurée du soutien de toute l’équipe municipale.

L’Assemblée Générale une fois clôturée a laissé la place à un long moment de convivialité et d’échanges autour d’un généreux buffet. Une belle façon de terminer la saison pour tous.