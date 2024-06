AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Noël BACHELARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Thé, son épouse ;

Mathieu, son fils et Aurélie

sa compagne ;

Marie-Claude, Michelle,

ses sœurs ;

ses beaux-frères

et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

vous font part du décès de

Monsieur Jean-Noël BACHELARD

dit « Babache »

survenu le 18 juin 2024,

à l'âge de 68 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 26 juin 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.