MINERAL&GEM - Sainte-Marie aux Mines, capitale mondiale pendant une semaine de la minéralogie

Plus de 1000 exposants venus de toute la planète ont rendez-vous en Alsace... plus de 50000 m2 ... des pierres bruts, taillés, des minéraux, des fossiles, des météorites... C'est le rendez-vous de l'année !

Cette semaine, le MINERAL & GEM 2024 ouvre ses portes. L'un des plus grands rendez-vous mondial pour les passionnés de minéraux, pierres précieuses, fossiles et météorites. Les explications d'info-chalon.com pour cette 59e édition.

Pourquoi parler d'un événement organisé en Alsace sur info-chalon.com ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir ! Voilà c'est dit !

Si le monde du minéral vous attire... c'est le rendez-vous à noter sur vos agendas ! Et sous toutes ses formes, minéraux bruts, taillés, polis, sciés, travaillés... le MINERAL & GEM de Sainte-Marie-aux-Mines est une vraie caverne d'Ali Baba, des tonnes de minéraux, de fossiles, de météorites ... sans compter les pierres précieuses et semi-précieuses sont proposés à la vente.

Le MINERAL & GEM est particulièrement attendu dans son édition 2024, avec des chiffres qui donnent presque le vertige - Plus d'un millier d'exposants représentant des dizaines de nationalités, des experts venant des quatre coins du globe, cette semaine le monde de la minéralogie a rendez-vous à Sainte-Marie aux Mines.

Pour les petits comme pour les grands, Sainte-Marie aux Mines offre un panel pour les petites comme les grandes collections...La seule contrainte, c'est de venir avec un sac à dos... et quelques euros ! ( au risque d'être profondément frustré).

Côté bijoux, Sainte-Marie-aux Mines n'est pas non plus en reste... avec des milliers de gemmes, de pierres semi-précieuses et précieuses... et là encore pour toutes les bourses... de quelques centimes au plusieurs milliers...

Si vos enfants sont passionnés par les minéraux... essayez Sainte-Marie-aux-Mines... vous êtes à coup sûr en capacité de faire des heureux

A noter que toute la commune de Sainte-Marie-aux-Mines va vivre une semaine au rythme du salon, mobilisant tous les clubs et associations du village pour la gestion des parkings, des buvettes et des innombrables points de restauration.

Laurent Guillaumé

@Photos Mineral&Gem

Pour être tranquille, achetez vos billets en ligne... ca vous dispensera de l'attente en caisse

Pour tout savoir sur l'événement, c'est par ici