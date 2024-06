Les maternelles de l'Ecole Le Devoir et l'école Saint-Martin de Chagny étaient en route vers les JO

En route vers les JO 2024 » a été le projet de la classe des TPS/PS de l’école Le Devoir et celui de l’école Saint Martin à Chagny. Quoi de mieux qu’une rencontre sportive dans un lieu mythique à Chalon sur Saône au Colisée ce vendredi 21/06? Tout au long de l’année, les élèves du Devoir ont eu l’occasion de découvrir divers sports : athlétisme avec Bruno Adam de l’ECA, basketball avec les apprentis en formation BPJEPS sous la direction de M. Lespagnol de FORMAPI, football avec les apprentis en formation au FCC, crossfit avec Mme Rochay et rugby avec Sylvain Guyon-Robert du RTC. Nos petits sportifs ont participé à huit ateliers : athlétisme, football, rugby, basket, jeu collectif… Scott, la mascotte est venue encourager les élèves. Il a remis les médailles et diplômes à nos champions ! L'occasion de remercier tous les intervenants et M.Lespagnol qui ont rendu possible cette mini-olympiade .