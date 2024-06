AVIS DE DECES - Madame Sylvie GRANDPERRET née THAVAUD

CHALON-SUR-SAÔNE



Dominique GRANDPERRET, son époux ;

Antoine, Maud et Sidonie, ses enfants et leurs conjoints ;

Ambroise, Charlotte, Albane, Apolline, ses petits-enfants ;

Fabienne GAILLARD, sa sœur et Laurent, son époux ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Sylvie GRANDPERRET

née THAVAUD

survenu le 21 juin 2024.

La cérémonie religieuse se déroulera le jeudi 27 juin 2024 à 10 heures en l'église Saint-Pierre à Chalon-sur Saône.

Selon son souhait, ni fleurs, ni couronnes.

Une boîte à dons sera à votre disposition pour la lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.