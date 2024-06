36èmes Montgolfiades : Une édition perturbée par la météo

Le 36ème festival de montgolfières de Chalon-sur-Saône et de la Côte Chalonnaise a eu lieu du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2024. Placées sous le signe du sport aéronautique, année olympique oblige, des Montgolfiades quelque peu gâchées par des conditions météorologiques qui n'étaient pas assez bonnes pour permettre aux ballons de s'envoler. Plus de détails avec Info Chalon.

48 ballons avaient rendez-vous à la Prairie Saint-Nicolas ce week-end, du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2024, à l'occasion des 36èmes Montgolfiades de Chalon-sur-Saône et de la Côte Chalonnaise, pour le plus grand plaisir du public.

Champions de France, d'Europe et du monde, c'était l'occasion de retrouver des grands noms du monde de la montgolfière comme Gabin Pacaud (Route 71), Karine Sconnamilla (Ville de Chalon-sur-Saône), Pascal Anquetil (Cheval Noir), Laurence Bariller, Céline Arnould (Rully Bourgogne), David Billoud (Grand Chalon), Florian Couvidat, Nathalie Durand (RE/MAX), Christian Berguer, Jacques-Antoine Besnard (Valais), Jérôme Bourguoin, Bernard Boussagol, Alain Crusteanschii (Monaco), Éric Decelieres, Fabrice Causero, Alain Cassi, Adrien De Sade (Petit Bateau), Cédric Heynau (Charollais-Brionnais), François Messine (Saint-Michel), Alexandre Felk (Aerobelix), Nicolas Grosset, Stéphane Bolze, Jacques Bernardin (Melons Soldive), Philippe Elisabeth (Dehaene Partenaires), Gilles Dumenil, Olivier Demuynck (Cofidis), Pascal Delaitre, Olivier Soulard (La Boulangère), Nicolas Weber (ESCH), Damien Zimmer (Lindstrand), Benoît Louyot (Metz), Laure-Anne Petre (Mercurey), Vincent Leys (Villeneuve-d'Ascq), Nicolas Lefranc, Xavier Heyte, Christophe Freault (Pascal Guinot), Jean-Marc Lequime (Domaine Pigneret Fils), Pascal Machuret, Cédric Meunier (Guinot), Jean-Claude Bouvy, Franck Briaval (Sytral), Pierre-Clément Goncalves (Gilles Blois), Pierre Vonlanthen, Claude Sauber, Céline Rousseaux (Huissier de Justice), Marie Do Oudin, Pierre Portzenheim et Jean Cassassolles.

Trois disciplines étaient représentées : la montgolfière, le ballon à gaz et le dirgeable à air chaud.

À noter que l'Aerobelix vole au profit de l'association Coup d'Pouce. L'occasion pour les collectionneurs d'acquérir un pin's de collection, la recette de cette vente étant intégralement reversée à l'association.

Vendredi 21 juin, le duo White Feet avec Nasser, le voyageur du blues, et Eve Bekker, auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentaliste de San Francisco, ont accueilli les équipes à la Prairie Saint-Nicolas. Une animation musicale interrompue pour un 1er envol des montgolfières et du ballon dirigeable. Un premier envol annulé en raison de conditions météorologiques peu favorables. À 22 heures 30, un spectacle son et lumière «Night Glow» qui devaient mettre en scène plusieurs montgolfières et mini-montgolfières dont les brûleurs sont actionnés au rythme de la musique, était également prévu.

Samedi 22 juin, vers 6 heures 30, un autre décollage des montgolfières simultanément depuis les villages de la Côte Chalonnaise et de la Prairie Saint-Nicolas, suivi d’une démonstration du ballon dirigeable était prévu. Décollage annulé...

Durant tout l'après-midi, buvette, food truck, manèges, jeux pour enfants, démonstrations de mini-montgolfières avec baptêmes de l'air des doudous pour les enfants, démonstrations de cerfs-volants, gonflement au sol d'une montgolfière avec possibilité d’une photo souvenir pour le public et de la musique avec Swing Cannelle et le duo Wy Notes, étaient proposés au public.

Étaient également présents pour le gonflement d'un ballon à gaz à 15 heures, des champions du monde en titre, les Français Éric Decellieres et Benoît Havret, accompagnés de Vincent Leys, le plus titré au monde de la discipline, avec 9 titres de champion du monde. Un ballon à gaz qui devait décoller à 18 heures, pour la 2ème fois à Chalon-sur-Saône, pour être annulé.

À 16 heures, un largage de parachutistes par Parachutisme 71 de Champforgeuil était également prévu. Quant à la présentation de tous les pilotes titrés avec énumération de leur palmarès, a eu lieu à 17 heures 30.

Un bateau-taxi était disponible sur réservation entre le Port-Villiers et la Prairie Saint-Nicolas.

Et c'est dimanche matin, sous un grand soleil, que le 4ème envol a bien eu lieu, après trois annulations. C'est un ouf de soulagement pour les 48 compétiteurs et le public présent.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati