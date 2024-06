Le club canin EACF de Fontaines a fêté son dixième anniversaire dimanche 16 juin 2024.

Un moment opportun offert aux adhérents pour découvrir ou redécouvrir la vie du club et les activités canines sport et loisirs proposées.

Ce dimanche 16 juin, les administrateurs du club canin de Fontaines avaient lancé les invitations aux adhérents pour célébrer les 10 ans de leur association.

Le rendez-vous avait été donné au club à 9h30 pour une cani-rando de 6,5km sur les chemins ruraux autour du club, avec départ en deux groupes vu le nombre de participants.

Pendant ce temps les organisateurs, restés au club, ont effectué la mise en place des barnums, mange-debout, tables et surtout l'arche d'accueil avec le gonflage de 150 ballons en baudruche et leur assemblage.

Au retour de la rando et avant l’apéro, Stéphane Cagnard, le président du club, a rappelé les ambitions du club qui sont d’aider les adhérents à éduquer et sociabiliser leur chien, et de leur faire découvrir et pratiquer une activité canine ludique avec leur chien.

Il a remercié madame Nelly Meunier-Chanut Maire de Fontaines de sa visite au 10ème anniversaire du club et pour le soutien apporté par la municipalité à l’association. Il a rappelé le bilan de 10 ans d’activités avec plus de 450 chiots éduqués à l’école du chiot (le club est agréé "école du chiot©" depuis 2016) et près de 650 chiens en éducation canine. Il a aussi remercié les éducateurs pour leur assiduité et leur implication dans la bonne marche du club.

Après le repas, qui a réuni 54 convives autour d’un jambon cuit à la broche au feu de bois où le cuisinier a reçu l’hommage d’un banc bourguignon pour sa prestation, des animations ont complété la journée.

Animations qui ont permis de tester ou découvrir les activités proposées par le club que les chiens adorent pratiquer avec leur maître : Agility, hooper, jeux divers.

Crédit photos : club canin de Fontaines

C.Cléaux