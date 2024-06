Oslon : kermesse et fête de la Musique réussies ce samedi

Ce samedi 22 juin, l’association « Ambiance et Loisirs » du village d’Oslon organisait deux évènements : la fête de l’école l’après-midi et la fête de la musique dans la soirée.

Malgré une météo une nouvelle fois capricieuse, comme il en est devenu coutume en cette année 2024, les enfants accompagnés par leurs familles ont pu profiter d’une belle fête de l’école.

Au programme : spectacle des enfants, structures gonflables, maquillage, tombola 100% gagnante … etc.

En soirée, l’association a proposé le « Graines de talents Show » où chacun pouvait dévoiler ses talents.

Une manifestation plus que réussie avec de belles découvertes de talents cachés au sein de la commune oslonnaise !

En deuxième partie de soirée, c’est la chanteuse Alycia Steel, qui a le vent en poupe dans le chalonnais en ce moment, qui a offert un concert au sein de la salle des fêtes Serge Bugaud.

Une belle manière de clôturer cette journée festive sur le thème de la fête de la musique.

Séverine Châtres, Présidente et Marion Preneta, Vice-présidente de l'association Ambiance et Loisirs, remercient vivement l’ensemble des acteurs de cette soirée avec une mention spéciale pour les bénévoles si précieux et indispensables à la réussite de ce type d’évènement.



Amandine CERRONE.