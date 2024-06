AVIS DE DECES - Monsieur Henri CAMUS

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - SASSENAY



Michel et Nadine,

Pascal et Chantal,

Catherine et Yannick

ses enfants ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Henri CAMUS

survenu le 23 juin à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 28 juin en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.