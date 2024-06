LEGISLATIVES - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - Retour sur la réunion publique de Louis Margueritte

Animée par Benoit Leguay-Conrard, son directeur de campagne, la réunion publique du candidat de la majorité présidentielle et de tête de la liste Ensemble pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, et sa suppléante, Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau-les-Mines, a eu lieu ce mardi 25 juin, 19 heures 30, au Clos Bourguignon.

S'il n'est jamais aisé d'être le premier à passer au tableau, celui qui a été le député de la circonscription depuis 2022 s'est révélé plus combattif, plus ancré sur le territoire mais aussi plus humain, loin de l'image de technocrate et d'homme lige que d'aucuns lui prêtent.

Et c'est Hervé Dumaine, conseiller municipal d'opposition à Chalon-sur-Saône, qui a ouvert le bal. Un intervenant de poids dans le paysage politique local qui pointe du doigt «l'impréparation» du Rassemblement National (RN), l'avatar de «cette France qui trie ses citoyens» et qui ne propose que «le brouillon et le brouillard», rappelant au passage les accointances du parti de Marine Le Pen avec la Russie.

Pas tendre pour autant avec le Nouveau Front Populaire (NPF) qu'il n'hésite pas à qualifier de «sacré attelage», Hervé Dumaine regrette que «la France de gauche se soit couchée». Ironisant sur un point du programme de cette coalition de gauche, ce dernier s'interroge : «Le SMIC à 1600 euros ? Pourquoi pas à 3000 ?».

Pas plus tendre avec Gilles Platret, tête de liste de La France en ordre et maire de Chalon-sur-Saône qui brigue également la députation, il pointe du doigt un tract «proche de celui du RN» et un candidat «proche d'un parti qui commence par Z...» et à l'origine des «5 millions d'euros de dettes» de Chalon-sur-Saône.

Réitérant son soutien «plein et entier» à Louis Margueritte, le conseiller municipal a laissé la parole à Marie-Claude Jarrot qui d'emblée donne le ton : «L'heure est grave».

«Rien n'est plus rapproché que deux extrêmes», prévient la suppléante, «la France qu'on aime, c'est la France des territoires, des valeurs et de la responsabilité».

Elle voit en Louis Margueritte «un homme de justesse, un homme de parole et un partenaire digne d'éloges». Pour elle, la France doit être celle de la «méritocratie, de la solidarité et du patriotisme (quand il est éloigné du mépris de l'autre».

Revenant sur «la montée des extrêmes», elle estime que «la menace est grande». Pour le maire de Montceau-les-Mines, les excellents résultats du RN aux élections européennes du 9 juin doivent être vus comme «un vote d'exaspération».

«Il faut entendre cette colère», constate la suppléante.

«Une légitimité, elle ne se décrète pas, elle se contruit. Vous, gens du Bassin minier, ne serait-ce que pour l'Hôpital de Montceau-les-Mines, applaudissez-le ! Lui seul est capable de convaincre», dit-elle, voyant en Louis Margueritte avec qui elle forme «un couple», «un fin connaisseur des arcanes de la finance».

«Les 29 millions d'euros, il fallait aller les chercher (...) Ce projet qui marquera notre territoire à vie»

La suppléante a également rappelé que seules deux villes en Bourgogne Franche-Comté ont obtenu une labellisation, Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines. Ce n'est pas le fruit du hasard.

«La politique, ce n'est pas un jeu familial le dimanche, il faut du courage et des actions»

Jamais avare de compliments et d'éloges à son égard, c'est dire si elle est reconnaissante pour le coup de pouce apporté au dossier de l'Hôpital de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot s'adresse directement au candidat : «Tu fais partie de ceux, je le sais, qui comptent sur ce territoire».

«Il vaut mieux un été stable qu'un temps détestable» pour une France «sage, apaisée, ambitieuse et stable».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati