Rugby : «  mais oui, mais oui, l’école du CRC est finie …. » Pour cette saison.

Excellente initiative entreprise par les dirigeants du Chatenoy Rugby Club et particulièrement le staff éducateurs ( Ludo, René, Tom, Tony et Thomas) avec l’aide des parents, d’organiser une petite fête sympathique afin de clore la saison 2023 - 2024 de l’école de rugby accueillant des enfants de 5 à 12 ans.

L’idée lancée pour cette fête a été de demander à chacun des enfants de l’école du CRC d’inviter un ou plusieurs de leurs copains et copines. Les jeunes ont bien joué le jeu pour preuve la photo du groupe.

Une fête qui a eu lieu sur le terrain de Charréconduit avec l’implantation d’une structure gonflable rugby prêtée par la Ligue de Bourgogne Franche Comté de rugby, laquelle a permis de jouer avec un ballon ovale bien évidemment mais aussi de faire une partie de football.

Par ailleurs les jeunes pouvaient participer à un concours de coups de pied dans un ballon ovale, à celui qui tapait juste et loin et les plus petits avaient des jeux d’adresse adaptés à leur âge.

Tout ce petit monde a pu aussi profiter de la musique du DJ Tony, lequel a su mettre l’ambiance dans le chalet transformé en boite de « jour » pour la circonstance.

Une belle ambiance comme l’aime le faire le CRC en règle général et surtout avec la volonté des parents de donner une sérieux coup de main pour assurer le fonctionnement des stands et du gouter.

Un point de la saison pour l’ensemble du club aura lieu ce vendredi 28 juin à 18h30 lors de l’assemblée générale statutaire. Il sera possible d’inscrire les enfants ( de 5 à 11 ans) à l’école de rugby dès le 1er septembre 2024 au stand du Chatenoy Rugby Club installé au gymnase Alain Colas.pour le Forum des associations.

JC Reynaud