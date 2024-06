AVIS DE DECES - Monsieur Joseph MERLE

ÉPERVANS

Monique, son épouse ;

Philippe et Sophie, Isabelle, Cécile et Mathieu,

Fanny et Denis, ses enfants ;

Pierre, son frère ;

Pierre et Danièle,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

Lucile et Mathieu, Mathias, Davy, Eva, Camille,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MERLE

survenu le 26 juin 2024,

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 juillet 2024, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.