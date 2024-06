A l’initiative du Kiwanis Côte Chalonnaise, les golfeurs jouent pour vaincre la mucoviscidose et font un don de 1 394 euros

Michel Chouet et Régis Routaboule représenteront l’AS Golf à la finale nationale 2024 du Green de l’Espoir, qui se déroulera les 12 et 13 octobre prochain au Golf de l’Amirauté à Deauville. Epilogue d’une belle journée, à l’issue de laquelle Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, a eu le plaisir de remettre à Jean-François Lanel, past-président du kiwanis-club Côte chalonnaise, un chèque de 1 394 €. Somme représentant l’intégralité des droits de jeu versés par les golfeurs en lice.

Depuis plus de 20 ans une manche chalonnaise

Depuis maintenant plus de deux décennies, avec une seule interruption en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, à l’initiative de plusieurs de ses membres golfeurs chevronnés, tels que Jean-François Lanel, Pascal Hurel, et Jean-Charles Meunier, le club service chalonnais organise en effet l’une des manches du Green de l’Espoir. Cette année, le Golf de la Roseraie est l’un des quatre golfs de Bourgogne-Franche-Comté avec les Golfs de Besançon, de Clairis et du Val de Sorne à participer à cette compétition caritative nationale, disputée en scramble à 2, sous l’égide de la fédération française de golf et au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose. En 2023 plus de 160 000 € ont ainsi été collectés.

Rappelons que la mucoviscidose est une maladie génétique rare et incurable, qui détruit progressivement les poumons et le système digestif et qu’elle concerne plus de 7 500 personnes en France.

Soixante-huit joueurs en lice

Côté sportif, soixante-huit joueurs se sont retrouvés sur le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas. Ils n’étaient que quarante-quatre en 2023, soixante en 2022 et cinquante-quatre en 2021. Une belle participation pour une belle cause ! On notait la présence de golfeurs venus de l’extérieur (Apremont, Avoise, Paris, Uriage, Valence Saint-Didier…). Philippe Landrot et Gérard Cour, auteurs d’un départ canon, ont dominé la partie en s’imposant en brut avec un score de - 3 sous le par mais ont dû laisser les billets pour Deauville à leurs dauphins Michel Chouet et Régis Routaboule, victorieux en net devant Faustine Planté et Dominique Boulisset. Il en est ainsi du règlement de la compétition, qui en est cette année à sa trentième édition.

Les résultats

Brut : 1. Philippe Landrot (Chalon) - Gérard Cour (Chalon) 39, 2. Michel Chouet (Chalon) -Régis Routaboule (Chalon) 36.

Net : 1. Michel Chouet (Chalon) - Régis Routaboule (Chalon) 45, 2. Faustine Planté (Chalon) - Dominique Boulisset (Chalon) 44, 3. Philippe Landrot (Chalon) - Gérard Cour (Chalon) 44, 4. Thomas Dubief (Chalon) - Maxime Thibert (Chalon) 43, 5. Bruno Fourneray (Avoise) - Olivier Perret (Avoise) 42, 6. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 42, 7. Guy Heringer (Apremont) - Valérie Graillot (Valence Saint-Didier) 41, 8. Michael Gallant (Framatome Chalon Sud) - Alex Majka (Chalon) 41, 9. Arnaud Dieux (Chalon) - Jean-François Dieux (Chalon) 41.