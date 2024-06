TOUR DE FRANCE 2024 - Les détails du passage à Buxy, Saint-Désert, Givry, Germolles, Mercurey, Rully et Chagny

La caravane du Tour de France devrait passer un peu avant 13h sur la commune de Saint-Boil et dérouler au fil des minutes suivantes sur l'ensemble de la Côte Chalonnaise. A Buxy, 13h puis Saint Désert 13H09, Givry 13h13 et ainsi de suite pour rejoindre Mellecey par Germolles et le Guide de Marlou avant de s'élancer vers Fontaines et Rully et Chagny par la départementale. La Caravane du Tour passe en moyenne 2h avec les coureurs. Prévoyez votre présence en conséquence.

Il est à préciser que de nombreux axes traversant seront coupés à la circulation dès 9h du matin. Soyez très vigilant dans votre organisation et déplacements jeudi prochain.

