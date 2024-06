MINERAL&GEM 2024 - Profitez des deux prochaines journées pour assister au RENDEZ-VOUS annuel à Sainte-Marie aux Mines !

Après des journées dédiées aux professionnels, ce week-end est l'ouverture au grand public ! Profitez d'un moment unique pour assister à l'un des plus grands salons au monde de la minéralogie et gemmologie. Info-chalon.com vous dit tout.

Entre averses orageuses et épisode caniculaire, les passionnés de "cailloux" ont rendez-vous à Sainte-Marie aux Mines, avec notamment l'ouverture ce week-end des 52000 m2 d'exposition et vente au grand public. Une 59e édition (rien que ça !) qui vous permettra d'avoir à portée de mains, tout ce qui se fait de plus beau sur la planète minérale. Que vous soyez attiré par les cailloux bruts, taillés, polis, montés... par les météorites et autres tectites mais aussi par la paléontologie, vous n'aurez pas assez d'une journée pour parcourir le salon ! On préfère vous prévenir tant la diversité est au rendez-vous !

Des minéraux et pierres précieuses français en nombre... tant du côté des cristalliers du Mont Blanc ou de l'Isère, venus présenter leurs récoltes de l'année ou des saphirs d'Auvergne bruts ou directement à mettre autour de votre poignet avec les superbes travaux réalisés par Alexandra Geologic Garden. Des minéraux et pierres précieuses à tous les prix et pour toutes les envies.

Des minéraux étrangers venus des quatre coins du globe

Pakistanais, Indiens, Marocains, Brésiliens, Argentins, Chinois, Congolais... c'est simple plus de 50 nationalités vous attendent tout au long du week-end, afin de vous présenter leurs trouvailles de l'année. En terme de tonnes présentées ? Franchement impossible de vous dire ce que représente le salon de Sainte-Marie aux Mines .. il suffit pour s'en convaincre de franchir l'entrée pour vous laisser porter par l'ambiance. On ne peut que vous recommander d'avoir du "cash" sur vous parce que si vous résistez à l'envie d'acheter, c'est que vous n'êtes pas humain !

Et puis, il y a des ateliers, des conférences, des expositions sous vitrine de pièces de réputations internationales, du matériel de sciage, de polissage... d'emballage, de présentation.. et puis ...et puis !

Entrée à 12 euros ! 8 euros pour les tarifs réduits habituels - 18 euros le week-end des deux jours.

Pour tout savoir sur l'événement.. c'est par ici

Achetez vos places avant de vous rendre sur place

la navette est gratuite depuis les parkings