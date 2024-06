Qui veut goûter la série ultra-limitée du Pastis de Bourgogne ?

300 bouteilles produites de ce savoureux nectar pour vos soirées d'été... et déjà une petite centaine d'écoulées en un claquement de doigts. C'est à la Rustine à Epervans que ça se passe !

C'est un travail mené à 8 mains, entre Arnaud Conchon, brasseur à Epervans, Remi Hurel - illustrateur à Brancion, Didier Paternoster - épicier au sens épices d'Uchizy et le Chevalier Alambiqué à Lacrost. Une année de travail pour aboutir à ce premier résultat, qui devrait susciter de l'intérêt auprès des amoureux du Pastis. "Une recette parfaitement respectée nous permettant d'avoir le droit à la dénomination Pastis" précise Arnaud Conchon, qui militait depuis longtemps pour la création de ce type de produit. Trois distillations successives ont été nécessaires à partir d'un brassage d'orge avant le travail sur les aromes qui intègrent les traditionnels badiane, canelle, fenouil, anis vert et réglisse.

En étant sur les bords de Saône, c'est tout naturellement que ce pastis 100 % Saône et Loire, a pris l'appellation de "l'Attrape-brume". La bouteille de 50 cl est commercialisée à 36 euros en rappelant qu'une part non négligeable de la vente est reversée à l'Etat. Beaucoup moins addictif que le traditionnel Pastis que nous connaissons tous, parce que ne contenant pas de sucres, l'Attrape-Brume affiche 41° et il est à découvrir avant l'écoulement du stock. La Rustine est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h - Par sécurité, vous pouvez réserver votre bouteille au 06 89 10 39 79.

Laurent Guillaumé