LEGISLATIVES - À gauche, on accuse le coup et se mobilise pour le second tour

Après l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives, à Chalon-sur-Saône, les militants du Nouveau Front Populaire sont inquiets mais déjà mobilisés pour le second tour du 7 juillet prochain. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche soir, l'ambiance n'était pas à la fête à l'annonce des résultats du premier tour de ces élections législatives anticipées. Une quarantaine de militants, Fatima Kouriche, la candidate pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et Damien Saley, son suppléant mais aussi Jérôme Durain, le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, et Franck Charlier, 1er secrétaire de la Fédération du Parti socialiste (PS) de Saône-et-Loire, étaient réunis au siège de la Fédération du du Parti socialiste (PS), 13 rue Philibert Léon Couturier, à Chalon-sur-Saône, pour vivre cette soirée d'élections.

Mais à l'annonce des résultats à 20 heures, les visages se sont faits graves, puis inquiets. Certains étaient rivés devant le grand écran. D'autres avaient même les larmes aux yeux.

«Maintenant, nous ne sommes plus à l'abri de rien», nous confie Aline Mathus-Janet, la co-présidente de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), qui s'exprimait à titre personnel.

Après le choc, les militants se sont rapidement organisés autour d'un bureau afin de préparer le second tour. «L'union politique à gauche a porté ses fruits. Ça montre que nous avons des forces. Je suis très fier de la victoire de Fatima (Kouriche). Arrivée en 15 jours au score qu'elle a eu, c'est la preuve qu'elle est porteuse d'un vrai message», ajoute Philippe Janet, membre de la LDH71, qui s'exprimait également en son nom propre.

De son côté, la communiste Nathalie Vermorel nous explique que le score du Rassemblement national (RN), «qui ne se transformera pas forcément en postes de député», est «plus inquiétant pour la démocratie et la République».

Sa possible victoire «va menacer l'égalité républicaine des citoyens qui vivent sur notre sol. Dans la circonscription, je me réjouis du score réalisé par le (Nouveau) Front Populaire qui porte des solutions de progrès pour les problèmes sociaux et économiques de la population, les salariés autant que les chefs d'entreprise. Au 2ème tour, nous allons bien entendu continuer la campagne et mobiliser une majorité de citoyens sur les candidatures de Fatilma Kouriche e Damien Saley», ajoute la militante.

«On ne lâche rien, on garde espoir», lance à son tour l'écologiste «non encartée et citoyenne de gauche avec des convictions» Sabine Blondeau qui milite pour une société avec «plus de liberté, équité et adelphité».

Si Franck Charlier concède que le RN fait un score «historiquement» haut, il estime que «nous sommes devant un choix de société».

«Quelle société voulons-nous dans une semaine ? Soit une société de la haine, du repli et de la casse des institutions, c'est la société que propose le RN. Soit l'ensemble des forces républicaines doivent s'unir», poursuit ce dernier.

Pour le 1er secrétaire de la Fédération du Parti socialiste (PS) de Saône-et-Loire, «la gauche prendra ses responsabilités comme elle l'a toujours fait et je demande que les forces de droite prennent ses mêmes responsabilités. Le temps du ni-ni est révolu. S'ouvre aujourd'hui le temps des ou ou».

Appelant à la mobilisation «de tous les démocrates, de tous les républicains», les militants du Nouveau Front Populaire se réuniront ce lundi 1er juillet, 18 heures, à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, «pour faire en sorte qu’au deuxième tour, l’extrême droite ne soit pas majoritaire dans notre pays».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati