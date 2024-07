Retour sur la séance plénière du Conseil municipal des enfants (2023-2024)

La séance plénière du Conseil municipal des enfants (CME) de la Ville de Chalon-sur-Saône, présidée par le maire, s'est déroulée le mercredi 26 juin dans la salle du Conseil municipal de l'hôtel de ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 26 juin 2024, les membres du Conseil municipal des enfants (CME) de la Ville de Chalon-sur-Saône (2023-2024) se sont réunis une dernière fois dans la salle du Conseil municipal de l'hôtel de ville, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, son adjointe en charge des Espaces Verts et du développement durable, et Isabel Paulo, sa conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes.

Une absence remarquée, celle de Valérie Maurer, l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, qui était excusée.

Un CME réparti en 3 ateliers de travail, à raison de 4 mercredis après-midis. Parmi les ateliers proposés, citons celui dédié à l'environnement avec la création d'un livret afin de se familiariser avec les herbes sauvages de notre ville, en partenariat avec le service des Espaces Verts.

L'occasion également de revenir sur les événements qui ont ponctué leur mandat comme la participation à la cérémonie des vœux aux corps constitués le 18 janvier 2024.

En plus des réunions, 2 temps citoyens ont été proposés : un 1er avec une rencontre avec la Société des Membres de la Légion d'Honneur le 29 mai, et un 2nd avec la visite de la caserne des pompiers le 12 juin.

Au cours de plusieurs réunions, les enfants du Conseil municipal des enfants ont décidé de proposer au Conseil municipal une délibération sur la sécurisation des passages piétons aux abords des écoles chalonnaises. Après une rencontre avec les services techniques, le Conseil municipal de la Ville de Chalon-sur-Saône a voté à l'unanimité cette délibération le 10 avril 2024.

Si leur mandat se terminait bien ce mecredi, nos jeunes élus peuvent postuler au 10ème mandat du Conseil municipal des Jeunes. S'ils sont actuellement en CM1 et qu'ils passent en CM2, ils peuvent proposer une nouvelle fois leur candidature aux prochaines élections du 10ème CME (2024-2025) en octobre. S'ils sont actuellement en CM2 et qu'ils passent au collège, ils ne pourront plus candidater au CME mais au Conseil des Jeunes, l'instance pour les jeunes collégiens de 11 à 15 ans, toujours en octobre.

La séance plénière clôturée, le maire a remis à chaque membre du CME un diplôme.

Jeunes élus, rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures citoyennes !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati