Collège Camille Chevalier : 90 élèves participent à la comédie musicale ‘Pinocchio’

Info-chalon a assisté à la répétition générale costumée!

Depuis la rentrée scolaire, Gaétan Maire, professeur des classes Cham et Chorale, assisté de 90 enfants âgés de 11 à 18 ans (6ème à 3ème mais aussi terminales et enfants en situation de handicap de l’I.M.E de Virey Le Grand) travaillent sur la comédie musicale ‘Pinocchio’.

Un Conte et musiques adaptés pour enfants par l’auteur, compositeur, pianiste, librettiste, arrangeur et metteur en scène Emmanuel Touchard, qui tourne autour de l’univers de la célèbre marionnette et de son père Geppetto… mais aussi des autres personnages Grand Coquin (le renard), Gédéon (le chat), Monstro (la baleine) .

Des danses et chorégraphies qui ont été mises en scène par Gaétan Maire aidé par Charles Laverut, professeur à Camille Chevalier.

Info-chalon a assisté à la répétition générale costumée à 17 heures 30, le lundi 1 juillet avant la grande première à 20 heures, pour constater que ce spectacle allait sans aucun doute avoir un grand succès auprès du public.

J.P.B