Apéro-débat du 2ème tour: le Nouveau Front Populaire poursuit le combat pour convaincre

RDV à la Maison des syndicats ce mercredi 3 juillet à 19h



La soirée sera organisée autour de 3 thèmes avec quelques intervenants:

- services publics (santé, éducation, sécurité): interventions de Rodrigo Arenas (député NFP de Paris, ancien pdt de la FCPE) et Jérôme Durain (sénateur PS de Saône-et-Loire)

- pouvoir d'achat: intervention de Pierre Laurent (ancien SN du PCF)

- agriculture: intervention de Claire Mallard (pdte du groupe EELV au conseil régional de BFC)



Nous convions toutes les électrices et tous les électeurs qui veulent discuter et débattre à nous rejoindre pour ce moment de vie démocratique et convivial!



Fatima Kouriche, candidate NFP pour la 5e circonscription de Saône-et-Loire

Damien Saley, candidat suppléant