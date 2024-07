LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "M. Platret, un seul bulletin dimanche pour ressusciter votre âme de gaulliste social qui s’est éteinte : Nouveau Front Populaire !"

Réponse à l’invitation de M. Platret pour un débat public

Monsieur Platret,

Je vous remercie pour votre invitation à débattre avant la fin de la campagne du 2 ème tour des élections législatives.

Il est en effet important de pouvoir exposer nos idées, nos visions de la société, nos personnalités, afin d’éclairer le

choix des électrices et des électeurs.

Cependant, la campagne précipitée que nous impose le président Macron nous oblige plus que jamais à aller

directement à la rencontre des citoyennes et citoyens de la 5 e circonscription. Voilà notre priorité depuis le début

de la campagne et jusqu’à vendredi. Avec mon suppléant Damien Saley et nos militants, nous allons sur le terrain

pour entendre les gens et leur exposer nos propositions et nous n’allons pas dévier de cette feuille de route que

nous nous sommes fixée.

Je ne peux donc pas répondre favorablement à votre invitation. Ma priorité est d’être avec les habitantes et

habitants de notre belle région de Bourgogne.

Mais je peux répondre ici à vos questions.

Qui suis-je ?

Née il y a 53 ans d’une mère française et d’un père algérien, j’habite à Montceau-les-Mines depuis de très

nombreuses années. Mère au foyer pendant longtemps, j’ai repris des études à 42 ans pour entrer dans le monde

agricole. Si on ne m’avait pas mis des bâtons dans les roues, je serais aujourd’hui éleveuse. Mais les préjugés et le

racisme frappaient déjà il y a plus de 10 ans - vous en savez quelque chose M. Platret – et donc une agricultrice

prénommée Fatima ne semblait pas convenir à tout le monde… J’ai ensuite travaillé dans un centre d’appels afin

d’avoir un revenu stable pour m’occuper de mes enfants qui sont aujourd’hui autonomes et me rendent fière.

Depuis peu, je tente une reconversion pour créer une entreprise. J’ai débuté mon engagement citoyen auprès des

Gilets jaunes en 2018 et ces derniers m’ont confié la tâche d’apporter leurs revendications au Sénat. Je suis

bénévole à la Croix Rouge et me suis présentée à d’autres élections comme en 2022 en tant que suppléante d’Eric

Riboulet.

J’ai cette année l’honneur de défendre le Nouveau Front Populaire qui est porteur d’espoirs grâce à cette union de

la gauche qui défend un programme cohérent et financé, positif pour les classes populaires et classes moyennes,

ambitieux dans le domaine écologique et pour la restauration de nos services publics mutilés par la macronie.



Et vous M. Platret, qui êtes-vous ?

Vous prétendez être indépendant de tout parti mais est-ce bien vrai ? Chacun sait que vous avez depuis longtemps

franchi le Rubicon en rejoignant les thèses de l’extrême-droite la plus xénophobe, celle que défend votre ami Eric

Zemmour. Chacun sait quel genre de discours vous tenez à l’égard des Français d’origine étrangère que vous

stigmatisez sans cesse. Chacun sait que vous avez négocié avec le Rassemblement national avant le 1 er tour pour

être sans rival et que votre majorité municipale à Chalon ne vous a pas suivi dans cette aventure de loup solitaire.

Chacun sait que vous avez à nouveau tenté de rallier le RN à votre cause en osant demander à M. Sanvert de se

retirer en votre faveur alors qu’il est arrivé 1 er et vous 4 e . Chacun sait donc que vous ne manquez pas de toupet et

que le gaullisme que vous prétendez défendre n’est plus qu’un vernis pour cacher la vieille croûte immorale qui se

trouve en-dessous.

Au final, chacun sait que vous n’êtes rien d’autre qu’un candidat d’extrême-droite de rechange et que votre projet

est aussi dangereux que celui de M. Sanvert car il ne fera que fracturer un pays qui l’est déjà beaucoup trop.

Alors, à toutes celles et tous ceux qui pensent que leur sort va s’améliorer en s’en prenant aux étrangers, aux

musulmans, aux « cas sociaux », aux minorités qu’on vous montre à longueur de temps à la télévision en les

accusant de tous les maux, à vous nous disons qu’il ne faut pas se tromper de cibles. Au travailleur qui trime, au

pauvre qui n’a rien, nous disons qu’il faut regarder en haut de la pyramide car les millionnaires et les milliardaires

eux vont bien, les entreprises du CAC 40 vont très bien. Pour que tout aille mieux les solutions sont à trouver en

haut, du côté des dominants, pas en bas, du côté de celles et ceux qui souffrent, qu’ils aient la peau blanche ou bien

plus bronzée…

Pour cela, M. Platret, un seul bulletin dimanche pour ressusciter votre âme de gaulliste social qui s’est éteinte :

Nouveau Front Populaire !

Très respectueusement,

Fatima Kouriche, candidate Nouveau Front Populaire dans la 5 e circonscription de Saône-et-Loire

Damien Saley, candidat suppléant