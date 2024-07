Libawat : Rassemblement pour la diversité culturelle de la France

Une trentaine de personnes se sont donnés rendez-vous sur la Place de l'Hôtel-de-Ville mercredi en fin d'après-midi, à l'appel de Libawat, le syndicat des femmes musulmanes de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

«Nous sommes tous des citoyens français», «Nous sommes tous des enfants de Chalon» mais aussi «RN raciste, Gilles Platret complice».

C'est quelques uns des slogans scandés lors du rassemblement pour la diversité culturelle de la France, organisé par Libawat, le syndicat des femmes musulmanes de Chalon-sur-Saône, ce mercredi 3 juillet 2024, 18 heures, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

«Nous sommes apolitiques», se défend Morgane Guechi, la présidente de Libawat, «le but de ce rassemblement est de montrer la richesse de la diversité et ce n'est pas du séparatisme que de mettre des drapeaux étrangers, comme lors des mariages à Chalon-sur-Saône. On peut être français tout en ayant des points d'attache avec des pays étrangers».

La présidente rappelle que ce rassemblement était déclaré à la sous-préfecture de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône.

«Tadivement certes mais déclaré quand même», ajoute cette dernière.

Pour ce faire, Libawat avait demandé aux participants de venir munis de drapeaux tricolores et étrangers «afin de mieux représenter cette diversité».

Un rassemblement qui s'est terminé aux alentours de 19 heures, après une photo de groupe sur les marches de la mairie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati