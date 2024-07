LEGISLATIVES - Saône et Loire - Franck Charlier, n°1 du PS 71 appelle à la mobilisation contre l'extrême-droite

Dimanche 7 juin 2024, les citoyens et citoyennes de France sont appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections législatives.

Il ne s'agit pas d'une simple élection, mais d'un véritable choix de société qui se présente à nous.

La question n'est plus d'élire tel (le) ou tel(le) député(e), la seulek-question qui soit est : dans quelle société voulons-nous vivre ?

Le choix est simple :

- Soit notre pays sombre dans les mains mortifères de l'extrême droite et de son projet porteur de haine, de rejet de l'autre.

- Soit il y a sursaut républicain et la France reste fidèle à ses valeurs : Liberté, Égalité, Fraternité,

Laïcité, Diversité et Solidarité.

En Saône-et-Loire aussi ce choix est devant nous. Dans les 5 circonscriptions, les candidat(e)s RN sont arrivés en tête.

Dans les 4ème et 5ème circonscriptions, l'alternative est possible en votant et faisant voter pour des candidats de gauche, je veux citer Cécile Untermaier et Frederic Cannard (4ème) et Fatima

Kouriche et Damien Saley (5ème).

Dans les autres circonscriptions de Saône-et-Loire, les électeurs et électrices de Gauche ne peuvent avoir aucune hésitation :

- aucune voix en faveur du Rassemblement National

- soutien total aux candidat(e)s respectueux(ses) des valeurs Républicaines, à savoir les candidats LR et Renaissance.

Dimanche, disons non au RN, OUI à la République !

Franck Charlier,

Premier secrétaire fédéral du Parti socialiste

de Saône-et-Loire