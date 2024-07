Aux Nuits Bressanes Slimane a déversé des tonnes d’amour

Encore tout auréolé de sa probante quatrième place acquise en mai dernier en Suède lors du Concours Eurovision 2024, Slimane a continué sur sa lancée aux Nuits Bressanes ce vendredi 5 juillet pour entretenir sans coup férir le climat passionnel.

Les photos ? C’était proscrit pour certains ! Dommage…

Pas la peine de chercher, vous ne trouverez aucun cliché de Slimane. Diable, mais pourquoi donc ? Tout simplement parce que le chanteur a son photographe officiel, et que la production ne veut pas que d’autres mettent à mal l’hégémonie instaurée. Bien sûr, votre humble serviteur aurait pu contourner la mesure restrictive et prendre un malin plaisir à immortaliser en douce dans son viseur, mais il n’y avait pas que son nom dans la balance…contrairement aux milliers de fans avec les coudées franches afin de figer le temps…Pour la petite histoire, des photos prises par ledit photographe devaient être transmises. On attend toujours comme sœur Anne…

L’amour, le nec plus ultra

Son troisième album studio s’intitule « Chroniques d’un cupidon ». Sa tournée : « Cupidon Tour ». La première chanson de celui qui n’avait jamais mis les pieds à Louhans, interprétée la veille de ce week-end…on vous le donne en mille : « Mise à jour ». Nul besoin de vous faire un dessin, l’amour avec un grand "A" a eu la primauté durant un tour de chant axé sur l’alchimie entre deux personnes touchées au cœur, et, en extrapolant, les incomparables vertus humaines, véritable colonne vertébrale. Tout de noir vêtu, avec deux ailes d’ange argentées plaquées sur le dos, des musiciens et des choristes juchés sur des espèces de promontoires cubiques d’une blancheur virginale, la tête enserrée par un accessoire plus ou moins futuriste, l’ambiance était quelque peu surréaliste. Intrigante. Bien vite on allait entrer dans le vif du sujet, avec un artiste à la sensibilité exacerbée à fleur de peau...

Le bouillonnement intérieur au-dessus de tout

L’auteur-compositeur-interprète, lauréat de la 6ème saison de l’émission télévisée « The Voice » en 2016, n’a rien laissé au hasard. L’engouement réciproque entre deux êtres, ou l’attachement unilatéral le cas échéant, a été scruté à la loupe durant toute la durée de ses titres. Avec sa voix chaude et robuste, l’interprète a, comme il se doit, réactivé la portée émotionnelle, en remettant sur les rails « Mon amour », la chanson vivifiée à Malmö, retransmise récemment en mondovision. « Cœur de pierre », « XY », « Si je m’en allais », « A fleur de toi », « Résister »…ont déballé leurs sentiments nobles. Pas ingrat pour deux sous, Slimane a fait à nouveau ami-ami avec (par procuration) Claudio Capéo dans « Chez toi », ainsi que, et surtout, avec Vitaa (en son absence également), dans « « Je te le donne », « Avant toi », « Ça va ça vient », « Versus ». Histoire d’aller encore plus au fond des choses, il a recouvert de magnificence le titre empoignant «Des milliers de je t’aime », adressé à sa fille Esmeralda. Et comment passer sous silence son tranchant « Viens on s’aime » ? Pourvu de paroles bienfaitrices aptes à convenir au plus grand nombre, et c’est ce qui fait en particulier leur charme, le public adhère, et il le manifeste selon son degré d’assouvissement.

Michel Poiriault

