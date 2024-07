Pour inaugurer la période estivale, deux nouvelles expositions temporaires sont à découvrir au Musée Nicéphore Niépce

‘Demain est un autre jour’

Etonnante exposition qui prend sa source dans ‘ La Grande commande pour le photo-journalisme’ faite en 2021 dans le cadre de France Relance et sous la houlette de la Bibliothèque Nationale de France où 200 photographes étaient conviés à faire une ‘radioscopie de la France’ qui après la pandémie de Covid avait été profondément bouleversée dans ses habitudes. Ici, ce sont 14 de ses 200 photographes qui sont mis à l’honneur : Ed Alcock, Jean-Michel André, Aurore Bagarry, Sylvie Bonnot, Julie Bourges, Céline Clanet, William Daniels, Hélène David, Pierre Faure, Marine Lanier, Olivier Monge, Sandra Reinflet, Sarah Ritter et Bertrand Stofleth, offrant leur regard sur un monde post-covid.

Pour cette exposition, le musée Nicéphore Niépce a étroitement collaboré avec ses 14 photographes et revisité, avec eux, le corpus produit durant une année (2021 pour certains, 2022 pour d’autres) offrant la possibilité d’aller au-delà de leurs premiers choix et donnant à voir une proposition originale. « Chacun à leur manière, les photographes de la Grande commande nous racontent des histoires, éclairent notre regard et éveillent notre conscience. Ce faisant, ils gardent trace de notre société post pandémie. Pour l’histoire. », écrit Sylvain Besson, Commissaire de cette exposition. Les photographies présentées sont souvent accompagnées de longs descriptifs, autant de manières de raconter…

‘Oscura, une pratique collective du sténopé’

Photographies anonymes et une multitude d’auteurs dont on peut retrouver les prénoms sur un ‘mur’ qui leur est consacré, l’exposition ‘Oscura’ est à voir absolument tant de par les magnifiques clichés qui sont proposés que pour l’originalité de la démarche et du procédé utilisé pour les capturer (« Procédé photographique aisé à mettre en œuvre [une boîte, un trou, une surface photosensible], plus simple déclinaison de la camera oscura des anciens… »)*. Oscura, collectif créé au début des années 1990, a mis le sténopé au coeur de sa pratique en proposant des ateliers en France mais aussi un peu partout dans le monde avec dans ses bagages une philosophie autour de 7 apprentissages qui amènent le « faiseur d’images » à s’interroger sur le monde qui l’entoure mais aussi sur le rapport qu’il entretient avec celui-ci. « Chaque participant aux ateliers d’Oscura fabrique sa propre chambre photographique, choisit le positionnement du trou et se confronte au temps long, à la réflexion quant au positionnement de la boîte, à l’expérimentation des déformations de l’image induites par la forme de son «appareil ». »*

Un livre accompagne l’exposition: Oscura, éditions Le Bec en l’air ( ISBN 978-2-36744-190-0 ) 36 euros, en vente à la boutique du Musée Nicéphore Niépce. Cette édition a bénéficié du soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône et du ministère de la Culture. Deux stages de deux jours s’adressant aux adultes et enfants de 9 ans et +, sont proposés (deux sessions possibles : l’une les 17 et 18 juillet, l’autre les 7 et 8 août de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ) pour découvrir la pratique du sténopé avec Elisabeth Towns du collectif Oscura (infos complémentaires : 14,40€ / gratuit -18 ans) et des animations estivales d’une durée de 2h30 pour expérimenter la prise de vue au sténopé les vendredis 26 juillet, 2 août, 23 août à 10h (infos complémentaires : 3,60€ / gratuit -18 ans) sont mises en place. Inscription obligatoire aux animations par téléphone : 03 85 48 41 98 ou e-mail : [email protected]

SBR - Photos : info-chalon

* Dossier de presse du musée Nicéphore Niépce