L'alliance de la terre avec les soldats du feu

En septembre 2024, la ville de Mâcon en Saône-et-Loire accueillera un événement d’envergure nationale : le 130e Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France. Cet événement mettra en lumière non seulement le rôle crucial des sapeurs-pompiers dans la sécurité publique, mais également l’apport inestimable des agriculteurs-pompiers volontaires.

Organisé par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ce congrès est le deuxième plus grand événement professionnel en France, après le Salon de l’Agriculture à Paris. Il rassemblera plus de 300 exposants professionnels, et des délégations venant non seulement de toute la France, mais aussi de l’étranger. Pendant trois jours, 50.000 visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière de sécurité, d’équipements de protection individuelle, de véhicules et de logiciels opérationnels.

En prévision de cet événement majeur, notre dernière émission "Agriculturez-vous" a réuni un plateau de spécialistes à la Cave des Vignerons de Buxy. Parmi les invités, le colonel Frédéric Pignaud, directeur du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Saône-et-Loire, André Accary, président du département et du SDIS, et Cédric Tissot, agriculteur à Baudrières et pompier volontaire au centre de Loisy.

En Saône-et-Loire, le colonel Pignaud peut compter sur des effectifs, certes importants avec 1.865 sapeurs-pompiers volontaires représentant 84 % des effectifs, et 355 sapeurs-pompiers professionnels, mais ces chiffres doivent être mis en perspectives des missions, avec plus de 34,000 interventions annuelles. « Une intervention toutes les 15 minutes », précise le colonel, soulignant l’importance du secours d’urgence aux personnes (72 % des missions), des accidents de la route (8 %) et des autres interventions telles que la lutte contre les incendies.



Pour André Accary, le rôle des sapeurs-pompiers est avant tout une responsabilité. En tant que président du département et du SDIS, il a œuvré pour renforcer les effectifs et soutenir les volontaires par des politiques d’accompagnement et des conventions avec les employeurs. « C’est contribuer au secours à la personne et à un vrai service public de proximité », explique-t-il, ajoutant que son engagement se prolonge au niveau national en tant que président de la commission des sapeurs-pompiers à l’Assemblée des Départements de France (ADF).

De discrets mais indispensables volontaires

Cédric Tissot, agriculteur et pompier volontaire, incarne parfaitement cette dualité de rôles. Sans antécédents familiaux dans les pompiers, sa vocation est née lors d’un stage agricole chez des pompiers volontaires. Depuis, « les pompiers, c’est une deuxième famille », confie-t-il, illustrant l’esprit de corps et la solidarité qui caractérisent ce service. Son témoignage souligne l’importance des conventions mises en place pour faciliter l’engagement des agriculteurs, leur permettant de concilier leurs responsabilités agricoles et leurs missions de secours.

À Pierre-de-Bresse, Julien Gauthey, éleveur laitier et pompier volontaire, offre un aperçu de la vie quotidienne de ces agriculteurs-pompiers. Exploitant 340 hectares et 180 vaches laitières, Julien gère son exploitation avec des technologies modernes comme les robots de traite et d’alimentation, ce qui lui permet de dégager du temps pour ses missions de pompier volontaire. « Être agriculteur et pompier volontaire, c’est possible et c’est un bel engagement », déclare-t-il, invitant ses pairs à rejoindre cette noble cause.

Une convention avec les services de remplacement

Le SDIS de Saône-et-Loire, en partenariat avec le service de remplacement des agriculteurs et le groupe Groupama, a mis en place des conventions spécifiques pour soutenir les agriculteurs-pompiers. Ces accords permettent une prise en charge des frais de remplacement lors des périodes de formation ou d’intervention. « Cela facilite l’engagement des agriculteurs en tant que sapeurs-pompiers volontaires et leur formation », explique le colonel Pignaud, qui forme pour la sécurité de toutes et tous. Cette initiative vise à encourager davantage d’agriculteurs à se porter volontaires, en soulignant l’importance de leur rôle dans la sécurité publique.

André Accary a également insisté sur la plus-value des agriculteurs en tant que sapeurs-pompiers. Leur connaissance approfondie du territoire et leur disponibilité, malgré un emploi du temps chargé, en font des acteurs clés lors des interventions, notamment lors des incendies. L’exemple des incendies dans le Jura l’année dernière illustre parfaitement cette synergie, où les agriculteurs ont apporté un soutien crucial avec leurs équipements agricoles.

Le Congrès National des Sapeurs-Pompiers sera donc l’occasion de sensibiliser le public et de susciter des vocations. « J’espère que des familles entières viendront et que nous pourrons inspirer de nouvelles vocations », concluait André Accary. L’implication des agriculteurs dans ce corps de métier renforce encore la belle image de l’agriculture et les services rendus à la protection du territoire.