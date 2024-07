Chagny - Réunion d'information sur la prolifération du moustique-tigre le mardi 16 juillet

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le Pays Beaunois, la Ville de Chagny, l’Agence Régionale de Santé et Promotion Santé convient élus, techniciens, professionnels (tourisme, restauration, jardineries…) et habitants à une réunion d’information publique le mardi 16 juillet à 19 h, en mairie de Chagny.

Le moustique-tigre est présent sur le Pays Beaunois depuis 2018 et s’est progressivement et durablement implanté sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Beaune. La commune de Chagny est classée par l’Agence Régionale de Santé comme colonisée depuis 2022.

La colonisation par le moustique-tigre s’accélère de façon significative depuis 2 ans, en raison de conditions climatiques particulièrement favorables. Eu égard à la vitesse de propagation exponentielle du moustique-tigre, tout laisse à penser que l’ensemble du territoire de l’intercommunalité sera rapidement concerné.

Véritable fléau pour la population en période estivale, la présence du moustique-tigre fait l’objet d’une surveillance sanitaire du fait de son potentiel épidémique et de sa forte capacité de nuisance.

En effet, le moustique-tigre, espèce invasive, est vecteur de maladies virales telles que la dengue, le zika et le chikungunya. Au quotidien, il est à l’origine de piqûres intempestives particulièrement nombreuses et douloureuses, rendant la vie en extérieur quasiment impossible pour les habitants des secteurs colonisés.

La lutte contre la prolifération du moustique-tigre est l’affaire de tous et des moyens de lutte efficaces peuvent être mis en place par chacun : collectivités, habitants, professionnels…