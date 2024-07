Pour la fin de l'année scolaire, c'était pentathlon à l'école Jean Moulin

Samedi 29 juin, les enseignants de l'école Jean Moulin ont donné rendez-vous aux parents et à leurs enfants au parc des Aubépins pour une rencontre familiale sportive appelée «Pentathlon de l'école Jean Moulin», en lien avec le thème directeur de l’année. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce matin-là, les enfants, de la Petite Section au CM2, ont pu participé en duo avec leur parent à cinq épreuves sportives : une course d'obstacle, une course en relais, un lancer de précision, un lancer le plus loin possible et le jeu du cavalier en selle.

Cette rencontre, suivie d'un repas tiré du sac, s'est déroulée dans un esprit très convivial où chacun a donné le meilleur de soi sans oublier d'encourager les autres !

Cette grande première est une réussite. Elle a permis de créer du lien et chacun en conservera un bon souvenir.

(Photos gracieusement fournies par Fabien Dumont)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati