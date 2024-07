Châtenoy en fête, Retour en images sur les animations offertes aux habitants par le CCAS et le COS de la commune.

La grande fête de la commune a été organisée par les membres du CCAS et du COS de Châtenoy le Royal, aidés de bénévoles, d’élus et d’agents des services. Installée sur le terrain stabilisé du Treffort, la fête annuelle sonnant la fin d’année scolaire a attiré un peu plus de 400 châtenoyens de tous âges, ce vendredi 5 juillet.

Petits et grands ont pu s’adonner aux différents jeux concoctés par les organisateurs.

Petit retour sur les différents stands

Les stands étaient souvent pris d’assaut et arboraient une longue file d’attente, preuve encore cette année du succès grandissant de la fête.

Le mur d’escalade de "Varappe évolution", incontournable attraction, avait pris place sur le terrain, les enfants ont pu s’exercer à ce sport en toute sécurité sous le regard admiratif de leurs parents, de quoi aspirer à quelques vocations pour ce sport qui demande souplesse, assurance en soi.

Les structures gonflables ont été, elles aussi, très prisées. Le "Safari Park" et la structure "Ventriglisse" ont fait le bonheur des enfants sous la surveillance des parents et animateurs.

Les enfants se sont adonnés au "Bubel’Oups", une activité sportive et délirante, mélange de foot et de rugby. Chaque joueur était installé dans une structure gonflable pour une séance de football et parfois de roulades ; du foot et du rentre-dedans pour faire tomber l’adversaire qui avait le ballon.

D’autres activités, plus calmes, comme le Domino géant, les jeux de société, jeux en bois avaient plus un esprit familial pour petits et grands.

Rien de tel qu’une séance de maquillage pour être belle pour continuer la fête avec en soirée le ciné en plein air sur écran géant à 22h30.

En attendant l’heure du ciné, il était possible de faire une balade sur de très sympathiques poneys, par contre il fallait s’armer de patience tant l’affluence était là.

Pourquoi pas faire un tour de "Rosalie" en famille ou entre amis sur le chemin d’accès au stade de foot et revenir ensuite continuer les jeux proposés.

Pour garder un souvenir de cette belle fin d’après-midi, rien de mieux que de passer par le stand de création de badges personnalisés tenu par les bibliothécaires de la commune.

Il n’y a pas de fête sans une bonne animation musicale, celle-ci était assurée par le groupe "Monkey Five" bien connu dans la région. Les artistes installés sur un podium près de la buvette/restauration ont comblé le public de chants et de guitares jusqu’à l’heure de la projection sur écran géant du film "Le petit Nicolas". Toutes ces activités, ces jeux, ça creuse l’estomac et un petit tour à la buvette tenue par les agents du CCAS et du COS pour acheter un sandwich, une boisson, une crêpe… s’imposait tout en écoutant le concert.

Une belle réussite pour tous les membres organisateurs et les bénévoles ayant œuvré pour cette fête qui a attiré un grand nombre de châtenoyens et il faut le dire sous un ciel des plus clément.

C.Cléaux