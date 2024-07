« Demain Je Crée », une formation pour devenir entrepreneur en Saône-&-Loire

La formation "Demain Je Crée" a récemment conclu ses sessions de printemps en Saône-&-Loire, laissant derrière elle plusieurs cohorte de porteurs de projets motivés et prêts à concrétiser leurs rêves entrepreneuriaux.

Pendant six semaines, des sessions de huit à dix participants ont exploré les rouages de la création d'entreprise, bénéficiant d'un encadrement bienveillant et d'une ambiance collaborative propice à l'épanouissement de leurs idées sur les territoires de Chalon-sur-Saône, Digoin et Autun.

Au cœur de ce programme intensif, les stagiaires ont démystifié les différentes étapes de la création d'entreprise, depuis la genèse d'une idée jusqu'à l'élaboration d'un plan d'affaires solide et à la définition du statut juridique adéquat. Guidés par les experts de BGE , ils ont pu affiner leurs concepts, peaufiner leurs stratégies et jeter les bases solides de leurs futures entreprises.

"Une très belle formation avec des formatrices en or. Merci BGE pour ce formidable accompagnement " Karine Parizot (DJC Chalon-sur-Saône)

L'apogée de cette aventure entrepreneuriale fut la présentation finale, où chaque stagiaire a eu l'opportunité de dévoiler son projet devant un jury composé de partenaires de la création d'entreprises (Banque, Région BFC, Assurances...). Ce moment crucial a permis aux porteurs de projet de mettre en lumière leur vision, leur détermination et les étapes clés de leur parcours entrepreneurial. Les précieux retours et encouragements reçus ont contribué à enrichir leurs projets et à les préparer au mieux aux défis à venir.

"Super aventure , belle équipe , c'est passé trop vite . Mais on a beaucoup appris . Merci BGE et à mes collègues , c'est l'aventure d'une vie ont lâche rien " Matthieu de Carvalho (DJC Chalon-sur-Saône)

La formation "Demain Je Crée" s'affirme ainsi comme un tremplin idéal pour les aspirants entrepreneurs, leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour transformer leurs ambitions en réalités tangibles. Le succès de cette formation se reflète également dans la poursuite des parcours entrepreneuriaux. Exemple avec la cohorte Demain Je Crée à Mâcon : certains ont aujourd'hui crée leur entreprise, d'autres poursuivent leur parcours entrepreneurial avec des formations complémentaires sur le financier ou la gestion administrative, quelques-uns ont rejoint La Labothéque. Une majorité d'entre eux se disent "prêts à créer demain".

"Un immense merci au centre de formation BGE pour cette expérience précieuse. Je tiens également à remercier chaleureusement nos formatrices, formateur et intervenants pour leur engagement et leur partage de connaissances. Je suis reconnaissant envers mes collègues pour leur soutien et leur collaboration tout au long de cette formation." Chedly Jaziri (DJC Chalon-sur-Saône)

À propos de "Demain Je Crée"

"Demain Je Crée" est une formation dispensée par BGE, un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise. Ce programme de six semaines vise à outiller les porteurs de projet et à les guider dans les étapes clés de la création d'une entreprise, de l'idéation à la concrétisation.

Préparez-vous à vivre une expérience enrichissante et stimulante cet automne avec les prochaines sessions de "Demain Je Crée" :

CHALON SUR SAONE: du 23 septembre au 5 novembre - Réunion d'information le 02/09

LOUHANS: du 30 septembre au 13 novembre - Réunion d'information le 02/09

LE CREUSOT: du 4 novembre au 16 décembre - Réunion d'information le 30/09

CHAROLLES: du 04 novembre au 17 décembre - Réunion d'information le 07/10

Les inscriptions des demandeurs d'emplois aux informations collectives doivent obligatoirement passer par leur conseillers France Travail. Que vous soyez porteur d'un projet innovant ou que vous souhaitiez simplement explorer votre potentiel entrepreneurial, "Demain Je Crée" est le tremplin idéal pour vous lancer !