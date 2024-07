AVIS DE DECES - Madame Bernadette GAUDILLIERE née PACCAUD

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARCEL



Xavier et Céline ses enfants;

Maxence son petit-fils chéri ;

Claude son compagnon ;

Jacky et Valérie son frère et sa belle-sœur ;

Florian son neveu ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette GAUDILLIERE

née PACCAUD

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 juillet 2024 à 15h30, en l'église de Saint-Martin-en-Bresse. Bernadette repose à la chambre funéraire à Saint-Martin-en-Bresse.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Aline,

sa sœur décédée en 1995.