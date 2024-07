« Redonner du sens à l’école, on en rêve pour nos enfants ! » L’association Univers des talents l’a mis en pratique depuis un an.

Pierre Bousquet et son association L’Univers des talents ont beaucoup œuvré pour réaliser un rêve : ouvrir, dans un petit village viticole du Chalonnais, une école dite « alternative », inspirée des méthodes Montessori, Freinet et Forest school, par une pédagogie qui permet à l’enfant de développer son autonomie et son engagement tout en apprenant les fondamentaux.

Infochalon : Vous avez préparé cette ouverture depuis 2021, je crois. Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs d’Info-Chalon et leur expliquer d’où vous vient cette volonté d’ouvrir une « école autrement » ?

Pierre Bousquet, président de l’association : Je suis chalonnais depuis plus de 30 ans, j’ai fait carrière dans l’industrie, chez Areva, Kodak, Framatome et la clinique Sainte-Marie en tant que manager dans la logistique, la qualité et l’organisation. Avec mon épouse, nous avons 4 enfants et un petit-fils. En 2020, j’ai pris mon sac à dos, direction le Népal. J’ai posé bagages dans une école où intervenaient des bénévoles du monde entier. J’y ai moi-même enseigné les sciences pendant quatre mois. Ça a été un déclencheur : j’ai découvert des enfants heureux, dans la nature, qui suivaient une éducation alternative. Je peux le dire : cette expérience m’a épanoui. Je me suis dit « est-ce qu’on ne peut pas, chez nous aussi, ouvrir notre école au monde, aux talents multiples de toutes parts ? »

Voilà ce qui m’a motivé. Avec d’autres personnes, convaincues comme moi de la richesse inouïe qu’une ouverture au monde et aux passions diverses pouvait apporter aux élèves, nous avons créé L’Univers des talents dans le but de promouvoir une éducation alternative et d’ouvrir une école qui en soit la vitrine.

Infochalon : Univers des talents, École des talents : pourquoi ce mot « talents » ?

Pierre Bousquet : Quand on demande à quelqu’un : tu te souviens de combien de bons profs dans ta scolarité ? ça ne dépasse guère les doigts d’une main. Ceux dont on garde un bon souvenir ont en commun la passion de leur matière. Je l’ai vécu moi-même : j’avais deux profs passionnés, l’un par le théâtre, l’autre par l’astronomie. Depuis toutes ces années, ces deux disciplines me passionnent à mon tour.

La question est celle-ci : pourquoi limiter la transmission de connaissances à l’école à des enseignants ? Il existe des personnes passionnées par une discipline, qui auraient la même passion à la transmettre.

On aurait pu l’appeler « l’école des passions », celle de l’enseignant d’abord, celle qu’il suscite ensuite chez les enfants. C’est là l’idée fondatrice : faire naître des talents chez les enfants, en plus de lire, écrire, compter.

Maria Montessori a dit une très belle vérité à propos de la transmission à l’école : « un enfant n’est pas un vase qu’on remplit, c’est une étincelle qu’on allume ».

Pour nous, voilà l’essentiel : les personnes qui enseignent peuvent être ces “passeurs de passion” et allumer cette étincelle chez les enfants.

Dans notre École des talents, j’échange toujours avec les bénévoles qui viennent transmettre : ils éprouvent du plaisir dans ce qu’ils font. Et c’est essentiel pour déclencher un intérêt, une soif d’apprendre de l’enfant.

D’une manière générale, je pense qu’il est crucial que l’école prenne soin des personnes qui transmettent.

Infochalon : Votre école est à Jambles, un petit village. Ancrer la pédagogie dans la nature est une de vos valeurs. Pourquoi ?

Pierre Bousquet : Pour nous, « la connexion au vivant » est essentielle pour deux raisons.

La première est aussi simple qu’attestée : quand ils sont dans nature, les enfants sont pacifiés. La nature apaise le mental. Début juillet, nous avons emmené les élèves à Saint-Denis de Vaux, nous avons fait une marche de 2 heures pour atteindre le site d’escalade. Là, l’association Grimp’attitude71 de Chalon les a initiés à cette discipline. Durant tout l’après-midi, non seulement il n’y a pas eu une seule dispute, mais les enfants ont coopéré, s’encourageaient, s’applaudissaient ! C’est cela aussi que vise notre pédagogie : favoriser une atmosphère de coopération plutôt que de compétition.

La seconde raison est que la nature est un formidable écrin de connaissances. À Jambles, nous disposons d’un jardin clôturé de 1 500 m2 avec une source où nous initions les enfants au jardinage : c’est un formidable tremplin à nombre d’apprentissages ! La situation de ce village – sur le chemin de Compostelle – est idéale : en 5 min, nous sommes en pleine nature. L’enseignante anime parfois l’école dehors. Les enfants sont toujours très attentifs et enthousiastes dans cet environnement apaisant, avec une envie de le refaire !

Infochalon : Pour que les parents aient une idée plus concrète, quel est le programme d’une journée type ?

Pierre Bousquet : Le début de la matinée est consacré à un temps d’inclusion, au rappel de l’organisation de la journée : qui s’occupe du planning, du ménage, de l’arrosage des plantes… et celui des principes de l’autonomie, un concept central dans notre école.

Ensuite, travail sur les fondamentaux : calcul, écriture, lecture. Chaque enfant a son plan de travail pour la semaine : il sait ce qu’il a à faire, le fait à son rythme et dans l’ordre qu’il choisit. Les élèves font des exercices, s’autocorrigent et, quand ils se sentent prêts, ont une évaluation destinée à valider des compétences du socle commun de l’Éducation nationale.

Le temps entre midi et deux heures est consacré au repas, un pique-nique à l’extérieur quand la météo le permet. Le repas est tiré du panier préparé par les parents. Je précise que, une fois pas mois, nous organisons un Atelier cuisine dans la salle des fêtes de Jambles. Les enfants préparent entrée, plat, dessert, et mangent ce qu’ils ont préparé.

L’après-midi est consacré aux ateliers. C’est là que les intervenants bénévoles transmettent ce que nous appelons les « savoirs complémentaires essentiels », qui couvrent les domaines suivants : connaissance de soi, santé, activités physiques, activités manuelles, art et culture, soin du vivant et découverte du monde. Pour ma part, j’anime les ateliers philo et jardin. En début d’année, nous avons commencé par le cirque avec la « semaine magique » qui libère et rassemble à la fois les enfants.

D’autres fois, la maîtresse – aidée d’une jeune femme en service civique – fait un atelier « activités créatives ». Ces activités renforcent autrement les compétences des fondamentaux, par exemple correspondre avec une autre école, la peinture, etc.

Infochalon : Quels sont les horaires d’ouverture, y a-t-il une garderie ?

Pierre Bousquet : La semaine est de 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi, la classe commence à 8 h 30 jusqu’à 17 h.

Mais pour faciliter l’organisation des parents et pour échanger avec eux, nous ouvrons l’école à 8 h jusqu’à 18 h. Ainsi, une demi-heure le matin et une heure le soir, les enfants peuvent bénéficier d’une garderie.

La volonté de notre école, c’est que les parents sont les bienvenus, l’école leur est ouverte. Certains parents ont même animé des ateliers. Cette implication des familles crée un réseau de soutien plus étendu pour les élèves.

Ils ont le choix : ils peuvent surveiller le temps de midi à tour de rôle, accompagner des sorties, assister, même, à certains ateliers s’ils en ont la curiosité ! J’en ai reçu dans mes propres ateliers.

Nous mettons à la disposition des parents qui viennent de plus loin un bureau pour faire du télétravail. C’est aussi cela, l’école collaborative !

Infochalon : Une question pour rassurer les parents qui ne connaissent pas ce type d’école. Quelles garanties offre cette pédagogie appelée « bienveillante » pour la suite de la scolarité ?

Pierre Bousquet : Précisons tout d’abord que notre directrice a 28 ans de service au sein de l’Éducation nationale, ce qui lui donne une légitimité indéniable ! D’autre part nous sommes inspectés régulièrement par le rectorat. En janvier : deux inspecteurs sont venus s’assurer que notre école était dans les rails, conforme aux compétences du socle commun. Le rapport a été élogieux !

À noter aussi que nous avons, dans notre CA, cinq personnes issues de l’Éducation nationale allant de la maternelle au lycée. C’est une garantie supplémentaire que nous n’allons pas nez au vent, mais que nous œuvrons pour une école plus ouverte et dans la vie.

Une précision qui a son importance : à l’École des talents, on suit les compétences – ce qui est obligatoire –, on ne suit pas forcément le programme de l’Éducation nationale. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre cette distinction, pourtant essentielle. Si vous comparez un classeur d’élève en école classique et en école alternative, il est certain que le premier sera plus gonflé. Mais il faut concevoir tout ce que nos enfants auront appris « dans la vraie vie » pendant un atelier, une sortie, ou simplement en faisant ses exercices à son rythme.

Comme dans toute entreprise, cette première année permet d’analyser ce qui fonctionne très bien, et ce que nous pouvons encore améliorer. Nous avons pris nos repères et fait un bilan avec les parents présents cette année. À la rentrée prochaine, les fondamentaux seront plus rapidement mis en place, les rencontres-parents avec un échange sur la progression des élèves seront plus régulières. Notre fil conducteur sera la découverte de chaque continent à chacune des périodes de l’année, ce qui permettra de donner sens à tous les enseignements !

Je n’ai aucun doute sur le fait que les enfants de notre école poursuivent aisément dans un circuit traditionnel. Un enfant plus ouvert au monde, qui a développé des compétences socio-émotionnelles, comme l’empathie, la résolution de conflits, la collaboration, qui a été encouragé à prendre en charge son propre apprentissage, à pratiquer son sens des responsabilités saura mieux trouver une motivation intrinsèque dans ses futurs apprentissages.

Infochalon : Un dernier message aux parents ?

Pierre Bousquet : Les inscriptions sont en cours, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

L’École des Talents

8, rue du Quart Berry – Jambles (71241)

Renseignements et contact :

Pierre Bousquet, Président de l’Association L’Univers des talents

Tél. : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]

Site : www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

Retrouvez la semaine prochaine un autre Retour d’expérience sur l’École des talents : l’interview d’Anne-Véronique Pelletier, bénévole en ateliers Yoga et Découverte des plantes en nature.

Photos de différents ateliers ci-dessous.