Beaune – Une arrivée spectaculaire de la Flamme Olympique à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne

Le passage de la Flamme Olympique à Beaune a été marqué par des moments forts et émouvants du départ avec Julie Rambaud, première relayeuse, qui a incarné parfaitement l’esprit olympique symbolisant la lutte et la détermination face à la mucoviscidose à Denis Brogniart à l’arrivée triomphale à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, en passant par Denis Chevrot, triathlète beaunois, et Michaël Llodra, champion de tennis.

Lire l'article sur Info-Beaune.com