GOLF : Simon Zacchini et Romain Cibin survolent la coupe Monsieur Store

Quand on est golfeur, s’il y a une compétition à ne pas manquer à Chalon, c’est bien la coupe Monsieur Store. Ne serait-ce que pour l’ambiance créée par Rémi Molard, le directeur de l’agence chalonnaise, et ses dynamiques collaborateurs. Une fois encore, en ce premier samedi de juillet, les amoureux de la petite balle blanche ont été au rendez-vous, malgré une météo rappelant l’Ecosse, le pays d’où vient le golf.

Ils furent en effet soixante-huit joueurs à s’élancer en shot gun sur le coup de 9 heures. Licenciés pour la plupart à l’AS Golf, les autres représentant les Golfs de la Commanderie, de Montceau, des Ormes et d’Uriage. Une participation comparable à 2023, mais légèrement inférieure à 2022, année qui avait vu s’affronter quatre-vingts joueurs, dont une délégation du Golf Club de Lyon, venue préparer le championnat de France des équipes 2 seniors messieurs programmé quelques semaines plus tard à Chalon.

5 sous le par

A quelques jours de l’ouverture des Jeux de Paris 2024, Simon Zacchini et Romain Cibin étaient en forme olympique et ils n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires dans une épreuve disputée en scramble à 2. Remportant le classement brut et le classement net et justifiant ainsi leur statut de favoris. Avec sept birdies pour deux bogeys à la clé, les deux joueurs ont rendu une carte de 66, soit 5 sous le par, et ont laissé à 6 coups leurs dauphins Gilles Beaufay et Laurent Nourisson et à 9 coups Florian Achard et René Beaumont, classés troisièmes.

Depuis 2015, date de la première édition, la coupe Monsieur Store, a toujours été placée sous le signe non seulement de la bonne humeur mais également de la convivialité. Et cela a encore été le cas cette année, avec un petit déjeuner le matin dès 8 heures et un repas l’après-midi servi sous le chapiteau, à l’issue de la compétition.

Merci à Monsieur Store

Avant que ne soit procédé à la remise des prix, animée par Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, et au cours de laquelle Pierre Guyon, vice-président, représentant Carl Fraselle, président de l’AS Golf, a remercié Monsieur Store et plus particulièrement Rémi Molard pour un partenariat qui s’est pérennisé au fil des ans.

Parallèlement à la compétition proprement dite était organisé un concours d’approche au trou n°12. Lequel a été remporté par Marc Gély avec une distance d’1 mètre.

La coupe Monsieur Store, comme toujours généreusement dotée, comptait pour la Partenaire’s Cup 2024. Après trois manches, Audi Chalon est toujours leader avec 514,5 pts devant Monsieur Store 459 pts et FKT digit 431,5 pts.

Les résultats

Brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Romain Cibin (Bourgogne-Franche-Comté) 41, 2. Gilles Beaufay (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 35.

Net : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Romain Cibin (Bourgogne-Franche-Comté) 47, 2. Gilles Beaufay (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 46, 3. Nelson Tran (Bourgogne-Franche-Comté) - Maxime Thibert (Chalon) 44, 4. Florian Achard (Chalon) - René Beaumont (Chalon) 42, 5. Victor Rocha (Chalon) - Nicolas Morim (Chalon) 42, 6. Arnaud Vitton (Chalon) - Louis Bessard (Chalon) 41, 7. Alex Majka (Chalon) - Jonathan Paulo (Chalon) 41, 8. Thomas Alamelama (Chalon) - David Philippe (Chalon) 41, 9. Marc Petitier (Commanderie) - Thierry Martin (Commanderie) 40.



Gabriel-Henri THEULOT