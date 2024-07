Le duo Clap Clap Circo a présenté son show comique ‘Borska’ Hula hoop Comedy

Quand l’humour et la dextérité ne font qu’un !

Programmé ce samedi, à 16 heures, sur le parvis de la Cathédrale Saint Vincent, ce duo d’artistes circasiens :

Nina la diva,

et Katrasca le clown, qui viennent d’Uruguay et d’Argentine et qui porte le nom de Borska une vieille famille de Cirque, présentait ‘Hula hoop Comedy’.

Un spectacle rafraichissant qui a ravi petits et grands où la maladresse de ce grand clown pas comme les autres a suscité le désarroi de sa complice de scène et les rires du public.

Un duo qui a reçu une ovation bien méritée en fin de représentation.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B