Samedi dernier, la bibliothèque associative « Lire à Lessard » organisait une dernière matinée autour de la lecture et des jeux avant des congés bien mérités.

C’est autour d’un petit déjeuner que les jeunes essartois se sont réunis au sein de la bibliothèque.

Le soleil était au rendez-vous, ainsi les jeunes lecteurs se sont ensuite retrouvés à l’extérieur pour jouer : course en sacs, échasses, pétanque, foot et mikado géant, les jeunes et les moins jeunes s'en sont donnés à cœur joie.

C’est donc après pleins de fous rires que la bibliothèque associative a fermé ses portes pour la trêve de l’été.

Rendez-vous à la rentrée pour de futurs moments de lecture ludiques !



Amandine Cerrone.