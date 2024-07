Du nouveau chez Les Lézards au Soleil de Champforgeuil avec l'ouverture du Baby Escalade

Le temps des vacances a sonné pour Les Lézards. Après une année sportive bien remplie et marquée par plusieurs titres départementaux, l'équipe compétition (membres de l'équipe départementale) a été invitée à une petite réception organisée par la municipalité de Champforgeuil.

Le club, fort de ses réussites, souhaite s’ouvrir au plus grand nombre et surtout en direction des plus jeunes. Bien encadrés, ils pourront s’épanouir dans un apprentissage ludique de ce sport.

Bénédicte Sassignol, présidente du club Les Lézards au Soleil, explique la nouveauté du club mise en place pour la rentrée de la saison 2024/2025.

« Afin de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre, le club accueillera les enfants dès 4 ans à la rentrée.

Développement de la motricité, concentration, entre-aide, maîtrise de la peur seront au cœur de cette activité à travers divers jeux. Les parents et les enfants pourront découvrir la section Baby Escalade pour les Portes ouvertes le 31/08 de 14h à 17h à la Salle des Sports Steeve et Christophe Guénot. »

Le rendez-vous est donné pour tous ces nouveaux petits lézards qu’Info Chalon ne manquera pas de suivre, en attendant bonnes vacances aux sportifs du club.

Une pré-inscription est vivement recommandée par mail

[email protected]

Ou téléphone : 06 25 41 44 73

C.Cléaux